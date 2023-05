Salone nautico di Venezia 2023: cosa c’è. In scena 220 espositori e 300 imbarcazioni

Un chilometro e centro metri lineari di pontili, 220 espositori (di cui 180 nazionali e il restante proveniente da Regno Unito, Croazia, Slovenia, Polonia, Spagna, Francia, Germania, Austria, Montecarlo, Svezia, Danimarca, Finlandia) che porteranno a Venezia 300 imbarcazioni, di cui 240 in acqua per una lunghezza totale di 2,7 chilometri.

Salone nautico Venezia: come muoversi. Le linee speciali, le occasioni e gli orari 27 Maggio 2023

Tutto nella cornice dell’Arsenale, con 55 mila metri quadri di bacini acquei, all’interno dei quali saranno installati oltre 1.100 metri lineari di pontili, e 30.000 mq di spazi espositivi esterni. Cinquemila metri quadri destinati ad ospitare la cantieristica artigianale veneziana.

Sono i numeri della quarta edizione del Salone Nautico di Venezia, organizzato da Vela spa per conto del Comune di Venezia e grazie alla collaborazione della Marina Militare Italiana, in scena dal 31 maggio al 4 giugno nel cuore della marineria della Serenissima.

Confermata la presenza dei grandi gruppi come Ferretti Group, Azimut Benetti, Sanlorenzo: l’esposizione di grandi yacht sarà a licelli quasi unici.

Cresce anche l’elettrico con oltre 50 imbarcazioni elettriche esposte (+30% sul 2022). Un trend che risponde alla richiesta di avere barche sempre più evolute sia dal punto di vista della loro impronta ambientale.

Ci saranno anche barche spinte dall’energia ricavata dall’idrogeno: il catamarano francese Sea Bubble e il progetto Hydrocell dedicato alla trasformazione dell’esistente.

Significativa la tendenza che si registra del ritorno della barca a vela, le cui presenze vengono raddoppiate rispetto al 2022.

Salone nautico Venezia 2023: le novità. Ecco Impression 43 firmato Pininfarina. Azimut Benetti svela il mitico Verve 42 Nicola Brillo 27 Maggio 2023 Nicola Brillo

Ma soprattutto le barche da diporto di tutti i tipi e tutti i prezzi, uno spettacolo davvero unico in Adriatico

I cinque giorni di manifestazione saranno anche l’occasione per dare spazio all’intrattenimento con regate e trofei. Inoltre, saranno molte le occasioni di relax per le famiglie e i bambini con attività, punti di ristorazione, laboratori e riscoperta dei luoghi dell’Arsenale. Spazio anche ai dibattiti su innovazione e sostenibilità: oltre cinquanta in tutto gli appuntamenti.

***

All’Arsenale le navi della Marina. Caccia al tesoro per i bambini

In occasione del Salone Nautico, protagonista anche la Marina Militare con la presenza delle navi Caprini, Ponza, Tremiti, San Giusto. All’inaugurazione è previsto anche il lancio degli incursori con ammaraggio all’Arsenale.

In parallelo, la Fondazione Musei Civici di Venezia con il suo dipartimento educativo Muve Education, propone una serie di attività e itinerari guidati rivolti a famiglie con bambini e al pubblico adulto alla scoperta dell’Arsenale, del sottomarino Enrico Dandolo e del rifugio antiaereo della Seconda guerra mondiale.

Oggetto di un intervento di recupero storico realizzato in collaborazione tra Marina Militare e Fondazione Musei Civici di Venezia, insieme al bunker, il sottomarino Enrico Dandolo fa parte del patrimonio del Museo Storico Navale della Marina Militare.

Le visite per il pubblico al sottomarino saranno possibili durante tutta la durata del Salone Nautico, dal 31 maggio pomeriggio al 4 giugno, sono programmate per piccoli gruppi (max 7 persone) accompagnati da guide, con partenza ogni 15 minuti dalle 10. 30 alle 19. 30 ad eccezione di sabato 3 giugno, il cui ultimo accesso sarà alle 21. 30.

L’accesso al Salone Nautico non garantisce automaticamente l’accesso al sottomarino, che va obbligatoriamente prenotato al desk dedicato.

Salone nautico Venezia 2023. Barche elettriche e raid storici: da Pavia e Montecarlo Davide Vatrella 27 Maggio 2023 Davide Vatrella

Per le famiglie con bimbi dai 7 ai 12 anni è proposta, nelle giornate di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno, alle ore 11, 14. 30 e 16, la “Caccia al tesoro in Arsenale”, un divertente percorso a tappe con educatore specializzato che conduce alla scoperta dei luoghi storici dell’Arsenale. —