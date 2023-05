Salone nautico Venezia: come muoversi. Le linee speciali, le occasioni e gli orari

A piedi attraversando il sestiere di Castello o in battello con il trasporto pubblico locale grazie ai servizi dedicati e a corse rinforzate studiate ad hoc per i collegamenti da e verso l’Arsenale. Più d’una le vie d’accesso al Salone Nautico di Venezia.

Tre gli ingressi pedonali accessibili. Il primo è posizionato al Padiglione delle Navi (fermata Actv Arsenale). Il secondo al Giardino delle Vergini (fermata Actv Arsenale, Giardini). Il terzo ai Bacini-Arsenale Nord (fermata Actv e Alilaguna Bacini).

Tutti gli ingressi sono raggiungibili a piedi dai principali punti di accesso alla città. Per le persone con ridotte capacità motorie è consigliato l’ingresso Bacini – Arsenale Nord. Non è consentito l’accesso con animali, tranne quelli di piccola taglia.

La linea speciale di vaporetti

Novità in vista anche per il trasporto pubblico. Dal 30 maggio viene predisposta la linea speciale Actv “Snv”, collegamento diretto dall’approdo di Piazzale Roma “C” alla fermata “Arsenale Torre di Porta Nuova”, con corse ogni 20 minuti.

Da Piazzale Roma dalle ore 9.05 alle ore 19.25 ai minuti 5-25-45. Da Torre di Porta Nuova dalle ore 9.45 alle ore 20.05 ai minuti 45-5-25.

Ai possessori del biglietto di ingresso al Salone Nautico viene dedicata la tariffa speciale di 5 euro sola andata e 8 euro andata e ritorno. Servizio dedicato esclusivamente ai visitatori del Salone Nautico di Venezia.

La fermata più vicina all’ingresso Padiglione delle Navi è la fermata “Arsenale”, servita dalle seguenti linee: 1, 4.1 e 4.2; linea Alilaguna Blu. Le fermate più vicine all’ingresso Giardino delle Vergini sono Arsenale e Giardini (servita dalle linee Actv 1, 2 e 8) o Giardini Biennale, serviti dalle linee Actv 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.

Dal 31 maggio al 4 giugno sarà attivata la navetta gratuita da Giardino delle Vergini ad Arsenale Torre di Porta Nuova esclusivamente per i visitatori del Salone Nautico.

La fermata Bacini – Arsenale Nord è servita dalle seguenti linee: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2. (si richiede attivazione per la fermata Certosa per le linee 5.1, 5.2.) Linea Alilaguna Blu di collegamento diretto dall’Aeroporto Marco Polo: “skip the line” e tariffa speciale (8 euro a tratta) riservata ai possessori di biglietto d’ingresso al Salone Nautico.

Linea diretta MaRiVe da San Giuliano: corse ogni 90 minuti dalle 9 alle 20, con tariffa speciale (5 euro sola andata e 8 euro andata e ritorno) per i possessori del biglietto del Salone. Per i visitatori in arrivo da Jesolo e Cavallino-Treporti, Actv consente ai possessori del biglietto di ingresso al Salone Nautico di usufruire della tariffa speciale di 5 euro sola andata e 8 euro con il ritorno sulle linee 14 e 15 da Punta Sabbioni a San Zaccaria e ritorno.

***

Sconti a famiglie e visitatori del Museo Navale. Orari speciali

Il Salone Nautico Venezia è aperto da mercoledì 31 maggio a domenica 4 giugno. Orari di apertura: 10 – 20 (ultimo ingresso alle 19).

Apertura straordinaria sabato 3 giugno fino alle 22 (ultimo ingresso alle 19).

Ecco le tariffe. Si va dai 15 euro previsti per il biglietto intero ai 12 euro per il ridotto (13-17 anni e over 65). Dieci euro a persona invece il biglietto per la tariffa family (minimo 4 persone: 2 adulti e due ragazzi tra i 13 e i 17 anni).

Dieci euro invece per la tariffa Special, destinata ai possessori dei biglietti di: Teatro La Fenice; Biennale Architettura 2023; Musei Civici di Venezia; The Human Safety Net “A World of Potential”; Le Stanze della Fotografia; Rivoluzione Vedova presso Museo M9.

Tariffa speciale a 5 euro per i possessori dei biglietti del Museo Navale. L’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 12 anni se accompagnati; accompagnatori persone disabili (ingresso consigliato da Bacini / Arsenale Nord). Per i possessori dei biglietti al Salone è prevista una tariffa ridotta per la visita del Teatro La Fenice, per la Biennale, per le Stanze della Fotografia, per i Musei Civici. —