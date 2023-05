Salone nautico Venezia 2023. Barche elettriche e raid storici: da Pavia e Montecarlo

Il Salone Nautico non è solo esposizione di barche di tutti i generi, ma una qualificata serie di eventi motonautici al top. Questo grazie alla sinergia fra Associazione Motonautica Venezia, presieduta dall’onnipresente Giampaolo Montavoci e da Assonautica di Marino Masiero. Regate di barche sospinte con motori elettrici, poi le sfilate in laguna, l’arrivo della 70ª edizione del Raid Pavia-Venezia e la presentazione della Venezia-Montecarlo. Ma andiamo con ordine.

La sfida della mobilità elettrica

Torna anche quest’anno la E-Regatta, manifestazione dedicata alla mobilità elettrica, organizzata da Assonautica e Amv in collaborazione con la Federazione Italiana Motonautica e Vela Spa. Si tratta della terza edizione per questo evento di giugno attraverso una sfilata di barche, regate e il convegno sulla transizione ecologica.

Si parte il primo giugno con le gare di manovrabilità, dedicate alle aziende italiane e straniere che espongono al Salone: sono già una decina quelle iscritte. Nel bacino dell’Arsenale, all’interno della darsena grande, a partire dalle 10 si terrà la prova di slalom e, a seguire alle 11 la divertente “e-ballerina”, dove i partecipanti si sfideranno cimentandosi in coreografie, accompagnati dalla musica.

Il pomeriggio, invece, alle 17. 30, si parte dall’Arsenale con la sfilata delle barche elettriche verso il centro storico, passando attraverso il Canal Grande. Un corteo aperto a qualsiasi barca green, vi partecipano anche Veritas, Actv e Alilaguna.

La velocità con Gt Electra

Il 2 giugno torna la seconda edizione di Gt Electra, realizzata da Giampaolo Montavoci, presidente della Amv e della commissione offshore della Fim, la gara di velocità, costituita solo da barche monotipo con giovani piloti tra i 14 e i 17 anni: la kermesse è riconosciuta dalla Fim.

La corsa si svolge nel bacino acqueo dell’Idroscalo grazie alla collaborazione della Marina Militare: prima prova alle 11 e finale alle 18 per dar tempo alle imbarcazioni di essere ricaricate. Le premiazioni delle regate si terranno sabato 3 giugno alle 17 nell’area Scali.

Il raid Pavia – Venezia

E veniamo a domenica 4 giugno, giorno di chiusura del Salone. Nel tardo pomeriggio, provenienti da Brondolo di Chioggia, arriveranno i migliori 40 bolidi delle varie categorie che hanno partecipato alla corsa motonautica più lunga del mondo.

In un primo momento la manifestazione era stata rinviata a ottobre per la poca portata del Po. Poi le eccezionali precipitazioni di questi ultimi giorni hanno convinto gli organizzatori a rimettersi i moto per la felicità degli oltre 150 iscritti.

«In questa situazione», spiega Giampaolo Montavoci, organizzatore dell’evento assieme ai colleghi di Pavia, «non potevamo certo tirarci indietro. Ho rinunciato a correre con il mio amico Kristian Ghedin, proprio per aiutare i colleghi di Pavia a organizzare il raid, che già l’anno scorso era stato annullato causa siccità. Mi piacerebbe che il campione del mondo di F1, Guido Cappellini, battesse il record di velocità della corsa».

La mitica Venezia – Montecarlo

L’epilogo del Salone sarà il prestigioso vernissage del prologo della Venezia-Montecarlo. La più famosa corsa motonautica d’altura sarà presentata nel corso di una cena di gala alla fine delle premiazioni del raid.

Un parterre de roi di primissimo livello: ci saranno Alberto Tomba e Kristian Ghedina, che hanno fatto la storia dello sci mondiale, e altri ospiti di rango. Ghedina e Tomba partiranno il 17 luglio, assieme ad Alessandro Correggiari, patron del Tornado 50 S e Giampaolo Montavoci, proprio dall’Arsenale, per il prologo della corsa.