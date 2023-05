Von der Leyen a Venezia: “E' una meraviglia minacciata dal cambiamento climatico”

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen e la commissaria per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira, sono state accolte in mattinata nel Municipio di Venezia dal sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro. Assieme a Brugnaro, von der Leyen ha compiuto un breve giro in gondola e quindi è stata ritratta su uno dei balconi di Ca' Farsetti, la sede del Comune.

In mattinata, la presidente della Commissione Ue ha tenuto un incontro all'Università Iuav assieme alla curatrice della Biennale di Architettura, Lesley Lokko. "Venezia - scrive von der Leyen sui social - è una meraviglia del mondo. Ma questo gioiello del patrimonio europeo è minacciato dal cambiamento climatico. Possiamo agire e preservarlo. Il Nuovo Bauhaus Europeo ci sta mostrando la strada. Questo è ciò di cui sono qui per discutere alla Biennale".

Sul balcone di Ca' Farsetti con la commissaria per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira e il sindaco Brugnaro (ansa)

Un appuntamento dedicato ai nuovi modi di vivere e di come andare oltre la convinzione che il futuro dell'umanità sia legato a soluzioni già esistenti, di architetture emergenti per la giustizia climatica, di futuro digitale inclusivo, della nozione di beni comuni globali.

Al termine dell'evento von der Leyen si è spostata ai Giardini per visitare alcuni dei padiglioni della Biennale Architettura; un breve tour a piedi che la porta, in particolare, al Padiglione centrale e, significativamente, a quello dell'Ucraina.

Ursula von der Leyen in gondola con Brugnaro (Ansa) (ansa)

“È un onore essere qui alla Biennale – ha detto von der Leyen -, uno degli eventi più importanti nel mondo dell'architettura e del design. È la prima volta che l'Unione europea partecipa alla Biennale di Architettura con un proprio evento. È anche la prima volta che vengo in questa città e ne sono assolutamente affascinata. Mentre navigavo verso la sede dell'evento, ho finalmente capito le parole che Montesquieu aveva usato per descrivere Venezia: “Si può aver visto tutte le città del mondo e restare sorpresi arrivando a Venezia”. Ed è vero: Venezia è una delle meraviglie del mondo. Qui generazioni di architetti hanno dato vita a un insieme unico, in mirabile equilibrio tra capolavori realizzati dall'uomo e bellezza naturale».

«Non avrei potuto trovare cornice migliore per parlare del nuovo Bauhaus europeo, che mira proprio a trovare un nuovo equilibrio tra l'ambiente edificato e quello naturale. Il titolo della Biennale di quest'anno è »Il Laboratorio del Futuro«. E il nuovo Bauhaus europeo è proprio questo: un laboratorio del futuro», ha aggiunto.

Poi von der Leyen ha parlato dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. «Tin bota. L'Europa è con voi. Anche per ripristinare l'equilibrio stravolto tra la natura e l'ambiente edificato. Il Next Generation Eu prevede 6 miliardi di euro per l'Italia, destinati a ridurre i rischi di inondazioni e frane. Per esempio, sarà ripristinato il letto del fiume Po, con interventi di rimozione del cemento e riattivazione del verde lungo le rive, per lasciare spazio alla natura. Dobbiamo fare della natura il nostro partner nella lotta contro i cambiamenti climatici».