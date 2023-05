Tassa d’imbarco: il Comune vince al Tar. Addizionale su ogni passeggero in partenza dall’aeroporto Marco Polo

Il Tribunale amministrativo del Veneto dà ragione al Comune di Venezia sulla tassa d’imbarco.

Respinto il ricorso di Save, società che gestisce l’aeroporto di Tessera, e delle compagnie Ryanair, Volotea e Easyjet.

L’amministrazione comunale potrà dunque applicare un’addizionale di 2,50 euro sul biglietto di ogni passeggero in partenza da Venezia, per fare cassa.

Si chiude dunque a favore di Ca’ Farsetti il primo round di quella che si annuncia una battaglia legale che potrebbe avere un seguito in Consiglio di Stato, se Save deciderà di impugnare l’ordinanza.

La decisione dei giudici amministrativi della prima sezione del tribunale del Veneto è arrivata nel primo pomeriggio del 25 maggio, dopo una camera di consiglio iniziata nella mattinata di mercoledì.

Oltre 24 ore di tempo per arrivare a una decisione, a dimostrazione della delicatezza della materia e degli equilibri in campo.

Primi commenti a caldo del sindaco Luigi Brugnaro che, in consiglio comunale, ha espresso parole di soddisfazione: "Nessun trionfalismo, si tratta di una misura legata alla necessità della città di doversi difendere per i costi enormi del turismo in centro storico. Abbiamo fatto il nostro lavoro. Ora serve rifinanziare la Legge speciale, come chiesto anche all'unanimità dal consiglio comunale".