Villa Pisani risorgerà grazie a 9 milioni in arrivo dal Pnrr. Cantieri a Stra entro l’anno

La rinascita del Museo Nazionale di Villa Pisani di Stra grazie ai fondi europei per la cultura. Il settecentesco complesso storico con parco e labirinto necessita da tempo di interventi di riqualificazione. Ma ora, grazie ai fondi europei stanziati dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza per la riqualificazione e rigenerazione dei parchi e dei giardini italiani di interesse culturale – ben 300 milioni di euro di finanziamenti – tutto ciò sarà possibile.

Previsti in particolare 9 milioni di euro per il rilancio di Villa Pisani, inserita con il Parco della Reggia di Caserta, il Real Bosco di Capodimonte, il complesso della Villa Favorita di Ercolano e la Villa Lante a Bagnaia di Viterbo, tra i siti prioritari per cui sono previsti complessivamente ben 100 milioni di euro dal ministero della Cultura.

L’importo effettivo dei lavori previsti per Villa Pisani ammonterebbe però complessivamente a 5 milioni e 737 mila euro. Già lanciata in questi giorni dal Ministero la gara aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, progettazione definitiva e esecutiva e coordinamento alla sicurezza, che precederanno l’intervento vero e proprio, per un importo di circa 550 mila euro. La tempistica è serrata anche per non perdere i fondi europei che vanno spesi in tempi certi. L’aggiudicazione dell’appalto e l’inizio dei lavori per Villa Pisani sono previsti entro il terzo trimestre di quest’anno e il completamento degli interventi entro il terzo trimestre del 2026, per una durata, dunque, di circa tre anni.

Il celebre labirinto di villa Pisani

Ma questi, nel dettaglio, gli interventi programmati. Il lato ovest del Parco di Villa Pisani è chiuso al pubblico dal luglio 2018, dopo due eventi calamitosi a breve distanza l’uno dall’altro che hanno consigliato lo stop per motivi di sicurezza. Sono previsti pertanto controlli sulle alberature di alto fusto, abbattimento degli alberi pericolanti, potature graduali, ripristino dei sentieri cancellati dal proliferare della vegetazione e ripristino dell’aspetto originario dell’area verde.

Per il lato est del Parco è invece previsto il restauro del famoso labirinto nella sua componente vegetale e architettonica, per renderlo nuovamente percorribile. Inoltre, il risanamento dell’Orangerie, del sistema delle serre e delle alberature originarie. Saranno anche ricollocati alcuni elementi del giardino ormai cancellati dal tempo, come il parterre di fiorita della Regina d’Ungheria.

Il recupero del Parco ne migliorerà l’accessibilità anche per i disabili e svilupperà collaborazioni già partite con centri regionali di formazione sul restauro dei beni culturali. Uno dei problemi maggiori per l’uso pubblico del Parco inoltre è sempre stata la completa assenza di un impianto di illuminazione al suo interno, che oltre a ridurre l’orario di apertura, limita solo al giorno la realizzazione della maggior parte degli eventi. Prevista pertanto con il nuovo intervento la realizzazione di un sistema di illuminazione che renderà fruibili anche di notte i principali viali d’accesso e che illuminerà nei punti strategici le architetture e le prospettive scenografiche del Parco di Villa Pisani.

Quanto all’edificio delle scuderie, uno dei luoghi più straordinari dell’intero complesso monumentale, esso è attualmente chiuso al pubblico a causa del suo stato di conservazione, privo com’è di impianti di sicurezza e di illuminazione. Sarà messo in sicurezza anche dal punto di vista statico e reso nuovamente aperto al pubblico, così come la terza panoramica che sarà restaurata e che permetterà una magnifica vista della Villa e del Parco.