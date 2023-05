Sicurezza e polemiche: «Rimini ha 72 agenti, per Jesolo e Chioggia solo 12»

Rinforzi di polizia insufficienti, interviene il Siulp, sindacato italiano unitario lavoratori polizia. Si parla di 12 agenti per la stagione. Il segretario provinciale del sindacato di polizia, Cristian Breda, è subito intervenuto.

«Nel rispetto istituzionale che ci ha sempre contraddistinto», premette, «oggi non possiamo non evidenziare le molte incongruenze riscontrate nella lettura degli impegni pubblici assunti dall’amministrazione, con i potenziamenti estivi del personale della Polizia di Stato. Nell’ambito del piano di ripartizione ministeriale i potenziamenti hanno previsto un aumento di organico di sole 12 unità, per le esigenze dei commissariati di Jesolo e Chioggia. Numeri a dir poco ridicoli, se pensiamo alle sole esigenze di una singola di queste due realtà territoriali, che nella stagione estiva raggiungono presenze di turisti pari a una piccola metropoli e dove la criminalità comune trova terreno fertile per realizzare i propri profitti».

«Ora», aggiunge, «viene spontaneo chiedersi quali siano i parametri usati per pianificare i potenziamenti, o se vi sia a monte una strategia per abbandonare alcuni territori al loro destino, esponendo gli stessi rappresentati del governo locali a dichiarazioni che poi non trovano alcun riscontro nella realtà. Non comprendiamo come si possa assegnare, nel periodo estivo, ben 15 operatori di Polizia a San Benedetto del Tronto, 12 tra Jesolo e Chioggia e nessuno nella città di Venezia. E poi 72 a Rimini, 14 a Lignano. Non comprendiamo», conclude, «come si possa continuare ad aggregare personale della Polizia di Stato in numero assolutamente insufficiente per le esigenze del territorio, da reparti che lavorano con protocolli operativi ben diversi e limitati, rispetto alle volanti presenti sul territorio».