Frode e false fatture, confiscati beni per 14 milioni a due imprenditori e un commercialista di Noventa e Treviso

La sentenza a loro carico è diventata definitiva ed è così scattata la confisca dei loro beni per un valore pari ai 14 milioni di euro della frode contestata.

Nelle scorse ore, su delega della Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza ha così notificato il passaggio allo Stato di case, conti correnti, beni di varia natura, agli imprenditori di Noventa Michele e Stefano Mazzon e al commercialista Domenico Mercurio.

I tre erano stati coinvolti nell’inchiesta coordinata dalla pubblico ministero della procura di Venezia Elisabetta Spigarelli, per una vasta frode fiscale e contributiva scoperta dai finanzieri, con ramificazioni in diverse province italiane, nel settore dell'allestimento e posa in opera di arredi, che ha visto coinvolte 35 società e 46 persone.

Accusati, nello specifico, di aver utilizzato 23 milioni di false fatture emesse da società “teste di legno” - utilizzate per detrarre spese inesistenti per 4,7 milioni; per richiedere al Fisco indebite compensazioni per 2,8 milioni; non pagare l’Iva per 1,7 milioni; evadendo imposte per 2,3 milioni di euro; con ricorso al credito abusivo per un altro milione – i due fratelli imprenditori e il professionista hanno scelto di non affrontare il processo, ma patteggiare.

L’accordo sul patteggiamento raggiunto tra accusa e difesa prevede una pena di 4 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione per Michele Mazzon, ora residente a Treviso (difeso dall’avvocato Renato Alberini), considerato dalla Procura l’organizzatore e supervisore del giro di false fatture e detrazioni a carico dell’Erario, il tutto nell’ambito dell’allestimento di eventi pubblici e fiere.

Pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione per Stefano Mazzon, residente a Noventa (avvocato Barbara Longato); e, infine, di 3 anni e 6 mesi per Domenico Mercurio (avvocato Renzo Fogliata).

Sentenza divenuta irrevocabile nei giorni scorsi e, con questa, il sequestro preventivo nei loro confronti si è trasformato in confisca.

Con altri imputati erano, infatti, accusati di aver dato vita a un’associazione per delinquere «finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di emissione e utilizzo di false fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento delle imposte, falso in bilancio, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio».

Il 7 giugno inizierà, davanti alla giudice per le udienze preliminari Benedetta Vitolo, l’udienza per il rinvio a giudizio di altre 43 persone: per lo più considerate “teste di legno” per le “cartiere” che producevano le false fatture, per attestare spese mai sostenute e frodare così il Fisco.