Alchimie Culturali, ecco come l’arte incontra le aziende nel nome della sostenibilità

Gli artisti tornano a raccontare le imprese del territorio. Riparte il progetto Alchimie Culturali, promosso da Confindustria Veneto in collaborazione con la Fondazione Bevilacqua La Masa e la Fondazione Musei civici veneziani.

L’iniziativa, arrivata alla sua terza edizione, punta a promuovere la sostenibilità delle imprese attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea, dando vita ad un processo alchemico che fonde competenze aziendali e creatività. Il progetto è stato presentato martedì 23 maggio nella galleria di Piazza San Marco della Fondazione Bevilacqua La Masa.

«Impresa e cultura sono oggi indivisibili», riflette il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, «nel rinnovare Alchimie Culturali abbiamo pensato fosse giusto indirizzarlo ad un tema specifico e di attualità, quello dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile».

Una commistione tra arte ed impresa, come ribadisce anche il presidente della Fondazione Bevilacqua La Masa Bruno Bernardi: «Alchimie Culturali 2023 dà vita all’incontro tra due mondi. Creatività ed innovazione sono le dimensioni con cui si esprimono gli artisti e gli imprenditori e stanno alla base dei contesti sociali con maggiore attitudine all’inclusione e allo sviluppo in condizioni di sostenibilità».

La presentazione del progetto Alchimie Culturali

Un progetto per raccontare la bellezza nella sua semplicità, come sottolinea Mariacristina Gribaudi, presidente dei Musei Civici Veneziani e advisor di Confindustria Veneto per l’Inclusione, la Coesione e la Cultura. «Il compito che ci siamo dati, grazie al talento degli artisti coinvolti, è quello di rappresentare in modo immediato ed efficace la presenza dell’economia circolare nei processi produttivi delle imprese», dichiara Gribaudi, «ciascun artista, con il proprio linguaggio e la propria simbologia, potrà quindi raccontare in maniera consapevole l'impegno delle imprese su questo fronte».

Gli otto artisti, Luisa Eugeni, Elena Mazzi, Caterina Morigi, Ornaghi-Prestinari, Paolo Pretolani, Martin Romeo, Fabio Roncato, Alberto Sinigaglia si confronteranno con le sei imprese regionali Elettromeccanica Viotto di San Donà di Piave, Girardini spa di Sandrigo, Maxfone di Verona, Magis di Torre di Mosto, Technowrapp di Fonzaso ed Orsoni Venezia 1888. Ciascuna azienda individuerà il progetto artistico più affine per iniziare uno scambio creativo di esperienza e competenza, che porti alla realizzazione di un’opera in grado di esprimere a pieno la realtà imprenditoriale, con la sua storia e i suoi obiettivi futuri. Alla fine di questo percorso condiviso, nel 2024 verrà allestita una mostra dedicata ai lavori nati dal dialogo tra queste due realtà: uno spazio per valorizzare il patrimonio delle imprese del territorio attraverso i più disparati mezzi di espressione artistica.