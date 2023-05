Venezia, il ballo con il prefetto della ministra brasiliana borseggiata durante la visita ufficiale

Il ministro della Cultura del Brasile, Margareth Menezes ha voluto ringraziare personalmente il Prefetto Michele di Bari ed il Questore Maurizio Masciopinto per l’ospitalità riservatagli durante il suo soggiorno a Venezia in occasione della 18^ Mostra Internazionale di Architettura. “ Ringraziamo il Prefetto ed il Questore di Venezia per l’accoglienza che ci hanno riservato nelle giornate che abbiamo trascorso nella loro splendida città. Siamo molto riconoscenti per le attenzioni ricche di cura che ci hanno rivolto. Il Veneto è una regione speciale e meravigliosa, come lo è la gente veneta, di cui abbiamo apprezzato molto l’ospitalità”. Sembra già dimenticato lo spiacevole episodio di cui è stata protagonista suo malgrado pochi giorni fa: mentre era in vaporetto la ministra (in visita ufficiale a Venezia) è stata borseggiata

