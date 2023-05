In trecento al giorno al lavoro nel cantiere. Così l’Hotel Bauer di Venezia rinasce con la trevigiana Setten

Re Carlo, Al Pacino, Madonna, solo per citare alcuni dei suoi ospiti illustri. Un affaccio sul Canal Grande tra i più famosi e iconici al mondo. Nato nel 1880, lo storico Hotel Bauer di Venezia si rifà il look a fondo, con un restauro che ne rivoluzionerà la struttura mantenendone il fascino e la magia. E a portare avanti i lavori è un’impresa trevigiana, la Setten Genesio, general contractor dell’opera per conto della proprietà, il gruppo austriaco Signa Prime Selection

Il progetto – spiegano dalla Setten Genesio – prevede un grosso intervento strutturale che cambierà radicalmente gli spazi dello storico Hotel cinque stelle, che contava più di 200 camere ma che aprirà al pubblico a lavori terminati, nel 2025, con un numero quasi dimezzato di 111 suite extra lusso servite da due ristoranti, altrettanti bar, una piscina, 2.400 metri quadrati di area retail dedicata al lusso e un grande giardino sul tetto, un “Roof top garden” con vista a 360 gradi su Venezia.

Il cantiere, in affaccio sul bacino di San Marco, vede una grande gru alta 50 metri a servire i lavori attraverso un ponteggio provvisionale utilizzato come area logistica. Attualmente il progetto vede impegnate più di cento maestranze al giorno con dieci tecnici come staff direttivo a supporto ma, a pieno regime, il cantiere vedrà punte di produzione con più di 300 maestranze/giorno coinvolgendo, durante l’intera durata dei lavori, più di un centinaio di aziende del territorio.

«Il nuovo Hotel Bauer è un progetto molto sfidante per molti aspetti – commenta il geometra Genesio Setten – ma soprattutto per l’alta qualità richiesta, i tempi molto stringenti e per la sua complessità logistica. Siamo attivi da decenni nel Veneziano e abbiamo avuto l’onore di preservare alcuni tra i più bei gioielli architettonici di Venezia. Il cantiere in questione, grazie alla sua gloriosa storia e le sue dimensioni, è molto importante per noi ma anche per la città. Per affrontare un tale impegno abbiamo selezionato un importante staff tecnico specializzato che conta dieci tecnici e sei capi cantiere con le relative squadre operative e abbiamo coinvolto l’artigianato locale con i suoi maestri d’arte e le aziende che storicamente operano nell’isola».

Grande importanza sarà attribuita alla delicata conservazione del patrimonio edilizio esistente «in modo tale da garantire la preservazione di numerosi elementi del costruito storico». L’inconfondibile facciata esterna e la scala interna saranno oggetto di un intervento di recupero.

L’Hotel Bauer è situato a Venezia in una posizione centralissima, affacciata direttamente sul Canal Grande, nei pressi di piazza San Marco. L’edificio è raffigurato già nelle mappe storiche risalenti all’anno 1500, e l’hotel fu inaugurato per la prima volta nel 1880.