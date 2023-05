Ecco Lunar, il trolley per Venezia con la ruota che non fa rumore

I trolley del marchio Crash Baggage hanno già una particolarità che li rende unici nel settore della valigeria: sono ammaccati, per scelta, a volte pure trasparenti. Insomma vanno controcorrente.

Ora il brand fondato dal giovane creativo Francesco Pavia presenta un ulteriore elemento di rottura rispetto al passato: un brevetto, pensato apposta per Venezia, che potrebbe accompagnare i viaggiatori di tutto il mondo e, perché no, anche quelli del futuro, destinati verso pianeti lontani.

Lo pneumatico silenzioso

Si chiama “Lunar” ed è «il primo pneumatico per trolley che, grazie a una semplice tecnologia legata ai materiali di cui è costituito, isola da ogni rumore e riduce le vibrazioni».

Quale miglior momento per presentarlo se non Venezia all’avvio della Biennale Architettura? Detto fatto. Giovedì 18 maggio il marchio veneziano (Crash Baggage ha il suo quartier generale a Mirano) ha inaugurato un piccolo spazio in calle del Forno, un pop up allestito dallo studio Parasite 2.0, dove tutto “ruota”, appunto, attorno a questa innovazione.

I nuovi trolley “silenziati” sono incastonati in rocce meteoritiche e nicchie che ricordano gli interni di navicelle spaziali, atmosfera cosmica, un po’ aliena, fantascientifica. «Ho creduto in questo progetto sin dall’inizio», spiega Francesco Pavia. «Nel mondo della valigeria c’è la forte necessità di evoluzione. nel settore degli accessori e in particolar modo in quello delle ruote».

Il creativo Francesco Pavia è diventato famoso con Crash Baggage

«Lunar», continua a raccontare Pavia, «vuole rappresentare per noi un’idea davvero rivoluzionaria. Con il suo approdo sul mercato può portare alla soluzione di problemi aperti da diverso tempo: quello dell’inquinamento acustico a quello del danneggiamento del suolo pubblico, temi strettamente legati alla città di Venezia. Sono molto fiero», aggiunge Pavia, «del fatto che i partner che mi hanno guidato e accompagnato, credendo da sempre in questo progetto, dall’inventore della ruota Adriano Bucchia, ai fornitori produttivi, il Gruppo Favaron, siano strettamente legati al proprio al nostro territorio. Abbiamo lavorato fianco a fianco per più di due anni ed ora la ruota silenziosa è realtà».

Ma non è solo una questione di gomme, vibrazioni, pneumatici e decibel. In gioco forse c’è qualcosa di più: il paradosso per cui dentro al problema, spesso, si possano trovare anche le soluzioni. A Venezia, città unica e fragile, ormai assediata dal turismo di massa, anche le ruote dei trolley, trascinate sui ponti e spinte sui masegni nel loro rally quotidiano verso alberghi o bed and breakfast, rappresentano spesso un serio problema.

Il divieto nel 2014

Nel 2014 il divieto (poi rimosso) di utilizzare tra le calli quelli che in burocratese venivano indicati come “mezzi a spinta su ruota”, divenne un vero e proprio caso. Con Lunar il dibattito che all’epoca aveva suscitato numerose contrapposizionei, in realtà mai sopito, può finire definitivamente in soffitta.

Il creativo Francesco Pavia è diventato famoso con Crash Baggage

Di temi aperti ne rimangono ancora tanti: i 23 milioni di turisti che ogni anno affollano la laguna (a fronte dei residenti ormai scesi sotto la soglia dei 50 mila) rimangono croce e delizia: fonte di rendita sicura per interi settori economici e al contempo motore inarrestabile della progressiva consunzione di tutti quegli elementi che nel corso dei secoli hanno generato valore.

Il contesto della Biennale, al netto delle sue liturgie, obbliga la città sull’acqua a specchiarsi e confrontarsi con queste emergenze, a immaginare nuovi modelli, in ambito urbano, ambientale, culturale. A margine di questo sprint anche dal mondo delle imprese arriva la suggestione di un modo diverso di viaggiare: ammaccato, libero e silenzioso.