Incidente in A4 a Spinea, coinvolte due auto e un furgone: ferito un uomo

Incidente sull'autostrada A4: un ferito e traffico bloccato tra Spinea e l'allaccio dell'A57 della tangenziale di Mestre.

Questa mattina, lunedì 22 maggio poco prima delle 9 del mattino, i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire sull'autostrada A4, precisamente tra lo svincolo di Spinea e l'allaccio dell'A57 della tangenziale di Mestre in direzione Padova, a seguito di un violento incidente che ha coinvolto due auto e un furgone. Nell'incidente, un automobilista ha riportato delle ferite.

Le squadre dei vigili del fuoco, giunte rapidamente da Mira, hanno prontamente messo in sicurezza i mezzi coinvolti nell'incidente e si sono concentrati sulle operazioni di estrazione del conducente rimasto incastrato all'interno di una Volkswagen Passat.

Attraverso l'utilizzo di apposite attrezzature, gli operatori sono riusciti a liberare l'uomo intrappolato, consentendo ai sanitari del Servizio Urgenza Emergenza Medica (Suem) di intervenire e stabilizzarlo sul posto.

Successivamente, il ferito è stato trasferito in ospedale per ricevere le cure necessarie. Durante le operazioni di soccorso, il traffico sull'autostrada è rimasto bloccato, causando rallentamenti e disagi per gli automobilisti in transito. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale ausiliario di Autostrade per l'Italia, che hanno collaborato per garantire la sicurezza e gestire la viabilità.

Le complesse operazioni di soccorso dei vigili del fuoco si sono protratte per circa un'ora, fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza sull'arteria autostradale. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti, che avvieranno le indagini necessarie per accertare le dinamiche dell'accaduto.