Chiese vuote e moschee negate, una convivenza indispensabile: il caso della provincia di Venezia

C’è sempre più fame di luoghi di preghiera e di culto tra le comunità straniere della nostra città. C’è chi riesce ad acquistarli, ma sempre più spesso ci si autotassa per affittare spazi lasciati vuoti, che tornano a vivere.

Il caso del centro culturale islamico di via Piave angolo De Amicis e il contenzioso con Comune e una parte di residenti è cifra di un bisogno che stenta a trovare modalità di espressione. E una società secolarizzata come la nostra, in cui ci sono troppe chiese, molto vuote, e pochi sacerdoti, rischia di non comprendere i bisogni dei nuovi cittadini.

A inizio gennaio 2022 gli stranieri residenti a Venezia sono 38.177 e rappresentano il 15,2% della popolazione.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Bangladesh con il 20,3% di tutti gli stranieri del territorio (seconda per numero solo a quella della Capitale), seguita dalla Romania (16,6%) e dalla Moldova (9,6%). Musulmani, frammentati tra loro in mille rivoli e barriere linguistiche. E molti cristiani ortodossi che fanno capo a diversi patriarcati.

I musulmani

In ambito interreligioso, nel Veneziano ci sono 24 centri culturali islamici censiti dalle forze di polizia dato aggiornato a fine marzo. La maggior parte sono a Mestre e Marghera oltre a quello di Quarto d’Altino, di proprietà, nel Miranese, in Riviera del Brenta, San Donà e uno nel Portogruarese.

Solo a Marghera si prega in via Paolucci, in via Lazzarini, dove c’è la sede della Comunità islamica di Venezia e provincia, riconosciuta da tutto il Veneto, e in via Monzani. Ci si riunisce nel quartiere di Altobello, in via Ca’ Marcello, via Torino e via Linghindal.

E poi in diverse abitazioni adibite a luoghi di culto. I bengalesi chiedono un centro in via Piave, ma per ora di certo c’è solo un contenzioso con il Comune. Don Fausto Bonini, già arciprete del Duomo di Mestre, mercoledì al centro culturale Candiani, ha riflettuto sul problema: «I musulmani sono una presenza forte» ha esordito «hanno bisogno di spazi di preghiera. Bisogna ripensare alla presenza delle religioni. Le chiese sono troppe e troppo grandi, mentre loro non hanno luoghi di culto».

Certo, servono controlli e regole, dice anche. «Ma la città non cresce solo attraverso locali e piazze, ma anche luoghi dello spirito. Noi dobbiamo costruire persone e non edifici».

Sottolinea: «La presenza musulmana è fortissima, basta guardare le carrozzine per strada, eppure non sono considerati, ce ne accorgiamo poco, noi siamo in calo loro in crescita. Bisogna tenerli in considerazione non solo quando aprono negozi, ma nella loro esigenza di espressione di fede. E dobbiamo pensare all’utilizzo futuro delle nostre chiese, quando non saranno usate più come chiese, cosa si farà? Il problema si impone».

Gli ortodossi

In città sono numerosi i fedeli cattolici di rito orientale, e in ambito ecumenico, gli ortodossi.

C’è chi utilizza chiese un tempo cattoliche e chi le chiede. Nella chiesa di San Rocco in via Manin, si riunisce la chiesa romena greco cattolica di rito bizantino unito con Roma. E cattolici di rito orientale ucraini si ritrovano a Sant'Antonio a Marghera.

Spicca per magnificenza la recente chiesa ortodossa romena di Santa Lucia a Zelarino, maestosamente illuminata.

Tra Campalto e Tessera i copti egiziani, che in tutto il Comune sono 373, hanno realizzato la loro splendida chiesa (a lungo confusa con una moschea), che in virtù delle radici marciane di Venezia, è stata eretta a vicariato direttamente dipendente da Alessandria d’Egitto. In via Monte Piana nella chiesa di Sant’Agata Sita, pregano ancora romeni ortodossi. Ad aprile la chiesa ha compiuto 20 anni e ora, siccome Rfi ha dato lo sfratto alla comunità, in trenta si sono tassati e hanno acquistato un capannone in via Giustizia. All’ex Umberto I, nella chiesa della Natività della Santissima Madre di Dio, celebra la chiesa ortodossa moldova. A Marghera, in un capannone in via della Pila ancora moldavi ortodossi pregano nella chiesa degli Arcangeli Michele e Gabriele.

Padre Dimitrie è critico: «Il nostro capannone si trova in un luogo non adatto al culto, tra drogati, spacciatori e malviventi che rompono e rubano, per non parlare della zona della Rampa Cavalcavia. Purtroppo è triste, ma è così. Da tempo chiediamo al Patriarca di darci in concessione una chiesa, ma non se ne è fatto nulla. Sono sette anni che rinnoviamo il nostro desiderio».

A Venezia, va nominata la chiesa di San Giorgio dei Greci, cattedrale dell'Arcidiocesi ortodossa d'Italia e Malta legata al patriarca di Costantinopoli. C’è la parrocchia ortodossa delle Sante Donne Mirofore, che fa capo alla chiesa russa, la chiesa di san Giovanni Decollato, in comodato d’uso agli ortodossi. I rumeni ortodossi pregano anche a Venezia. E c’è la comunità ebraica con le sue sinagoghe, per la quale andrebbe fatto un discorso a parte.

Il centro storico annovera la chiesa anglicana di campo San Vio, la chiesa Valdese di palazzo Cavagnis, mentre a Mestre i valdesi si trovano in via Cavallotti. La storica sede della chiesa Luterana ha casa in campo Santi Apostoli. Sul Terraglio prega la chiesa Avventista del Settimo Giorno, a Marghera si riunisce una comunità Battista.

Gli altri culti

Allargando il campo, in un mosaico interreligioso multietnico articolato e composito, vanno citati i cinesi che hanno acquistato l’ex cinema di via Monte Premuda. Molti cinesi e coreani si professano battisti e metodisti. E ci sono gli indiani, con le loro feste colorate. Per finire, a Zelarino si trova il tempio dei Mormoni e la sala del Regno dei Testimoni di Geova.