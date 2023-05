Università a Venezia, una stanza costa 900 euro al mese. L’inchiesta: i prezzi zona per zona

«Non è che uno deve per forza andare ad abitare in piazza San Marco». L’ha detto il sindaco, Luigi Brugnaro, solo qualche giorno fa. Non è che nelle altre parti della città gli studenti se la passino molto meglio.

I prezzi dello scandalo

A Dorsoduro il prezzo di una singola oscilla intorno ai 500 euro, nella residenza Camplus a Santa Marta tra gli 800 e i 900, dalle suore Salesie, alla Salute, 570.

Al nuovissimo campus di San Giobbe, 475. Nella residenza dei Gesuiti, 650. Una singola ai Santi Apostoli, 700, così come in zona Giardini a Castello.

Il sestiere più economico pare essere Santa Croce, dove le stanze hanno un prezzo tra i 300 e i 350 euro, a cui bisogna sempre aggiungere tutto il resto, a partire dalle utenze e dal contributo spese generali.

Venezia, tenda degli studenti anche davanti al municipio: «Disgustati da Brugnaro» Maria Ducoli 19 Maggio 2023 Maria Ducoli

L’Ente per il diritto allo studio e gli studenti in tenda

Le borse di studio per la residenzialità riescono a coprire solo il 5% dei posti letto delle residenze (1.254) e, nell’anno accademico 2022-2023 sono stati 500 gli studenti che hanno potuto entrare nelle strutture con la borsa regionale.

«In tutto il Veneto ci sono più di 1.900 studenti che hanno diritto ad un alloggio pubblico Esu ma non lo hanno ottenuto» ha dichiarato la consigliera regionale Elena Ostanel del gruppo Il Veneto che Vogliamo.

«Le loro tende non sono solo il grido d’allarme dei fuori sede, ma un sintomo del cattivo stato di salute delle nostre politiche abitative, che vanno affrontate in maniera organica, non per compartimenti stagni».

La mappa del caro affitti delle stanze sestiere per sestiere

La protesta silenziosa

Nessuno li ha visti né tanto meno sentiti arrivare, gli universitari delle tende. A differenza dei toni di voce alti che spesso usa la politica, la loro protesta è stata silenziosa.

Così, da un momento all’altro, sono apparsi sui giornali e in televisione, dove sono stati per l’ennesima volta etichettati come «sdraiati», che vogliono il reddito studentesco anziché lavorare, la casa fuori dall’università e non sono disposti a fare i sacrifici dei pendolari.

Con le loro tende, hanno sollevato la questione della residenzialità, ma anche del diritto-privilegio allo studio, delle politiche abitative, obbligando un intero Paese ad ascoltarli.

Sono arrivati anche a Venezia, mentre la pioggia scrosciava incessantemente e un vento freddo tornava a soffiare sulla città, i giovani dell’Unione degli universitari (Udu) si accampavano ai magazzini di San Basilio, sede sia di Ca’ Foscari che dello Iuav. Ci sono rimasti per oltre tre giorni, con la ferma convinzione che fare qualcosa, anche piccola e pacifica come una tendata, sia meglio che non fare nulla.

Le richieste a Regione e Comune

Il «purché se ne parli», che spesso viene adottato con un significato negativo, stavolta ha un’altra connotazione. Gli accampamenti non risolvono il problema, come molti hanno obiettato, ma fanno sì che la questione torni sul tavolo della politica, ad ogni livello.

Alla Regione gli studenti hanno chiesto un tavolo di lavoro sul tema della residenzialità, ma anche maggiori finanziamenti affinché il diritto allo studio non sia elitario.

Al Comune, un cambiamento di rotta e una maggiore attenzione alle politiche abitative. In risposta alle loro proteste, hanno trovato le dichiarazioni del sindaco, che ha detto loro di svegliarsi e di non aspettare la paga di Stato.

Finito su tutti i giornali, ha condiviso sui social le interviste, scrivendo che «ai giovani va detta la verità, non quello che sembra politicamente corretto».

A rispondergli è Concita De Gregorio: «i giovani protestano per il diritto allo studio e gli adulti insegnano che vince il più furbo».

Intanto, a Venezia le tende non ci sono più, ma il discorso è quanto mai all’ordine del giorno, soprattutto in vista del progetto “Venezia città campus” che mira a ripopolare il centro storico sfruttando l’attrattività degli atenei.

«Ma noi siamo stanchi di essere considerati cittadini di serie b» commenta Eleonora Sodini nel Collettivo Lisc, «vogliamo poter avere l’opportunità di costruirci una vita qui, ma ad oggi non è possibile». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA