I progettisti under 40 e i siti vulnerabili al Padiglione Italia di Biennale Architettura 2023

Nove progetti in divenire, per siti fragili, e riuniti insieme all’ombra del Padiglione Italia intitolato “Spaziale. Ognuno appartiene a tutti gli altri”, curato dal gruppo di progettazione Fosbury Architecture formato da cinque giovani architetti italiani (Giacomo Ardesio, Alessandro Bonizzoni, Nicola Campri, Veronica Caprino e Claudia Mainardi) tutti sotto i 40 anni.

Da Marghera a Taranto, da Trieste alla piana tra Prato e Pistoia, uno stuolo di progettisti, artisti, advisor, registi, performer, per un totale di cinquanta persone, ha preso a cuore nove aree per le quali immaginare un’altra vita e portarla alle Tese delle Vergini, in Arsenale.

Per la prima volta un gruppo curatoriale formato da “nativi sostenibili”, diventa così emblema di una nuova generazione di architetti cresciuta con la parola crisi sulle labbra e dunque attenta al recupero, alla condivisione, all’ambiente.

Ecco che al Padiglione Italia c’è Marghera di cui si occupano i Parasite 2. 0 con Elia Fornari che, attraverso il progetto “Concrete Jungle”, puntano la loro attenzione sulla chiesa del Gesù Lavoratore diventata parete da arrampicata per i ragazzi (e non solo) del quartiere.

La sezione dedicata a Marghera nel Padiglione Italia

Elementi prefabbricati in cemento di uso industriale, trasformati in elementi arrampicabili, e un monitor che rimanda le “scalate” dei giovani sportivi, raccontano «l’azione lungimirante» di alcuni abitanti della zona che, vent’anni fa, ha trasformato la facciata esterna della chiesa in una parete di arrampicata, usufruibile due volte alla settimana grazie all’associazione Sgrafa Masegni.

Il Padiglione inteso come un lungo viaggio in Italia, come “attivatore di azioni concrete a beneficio di territori e comunità locali”, porta in laguna progettisti selezionati in base all’attitudine, ai territori in cui intervengono, ai mezzi che utilizzano.

Tra i nove siti, anche quello di Taranto, la cui convivenza con il disastro è raccontata sui tetti della città dal collettivo Post Disaster in dialogo con Silvia Calderoni e Ilenia Caleo.

Nella Baia di Ieranto, oasi naturalistica del FAI nei pressi di Napoli, gli architetti BB – Alessandro Bava e Fabrizio Ballabio – con Terraforma Festival raccontano invece la riconciliazione con l’ambiente.

A Ripa Teatina, in provincia di Chieti, gli HPO con Claudia Durastanti hanno coinvolto gli abitanti nel recupero del patrimonio incompiuto mentre a Trieste Giuditta Vendrame con Ana Shametaj hanno analizzato la coesistenza multiculturale lungo il confine italo-sloveno.

E ancora a Cabras, nel Montiferru in Sardegna, il gruppo Lemonot affronta con Roberto Flore la questione della transizione alimentare.

La rigenerazione delle periferie è invece al centro del progetto di Librino, quartiere di Catania, con lo Studio Ossidiana e Adelita Husni Bey.

A Belmonte Calabro, a rappresentare le aree interne italiane, il collettivo Orizzontale con Bruno Zamborlin si interroga sul superamento del divario digitale.

Tra Prato e Pistoia, i progettisti (ab)Normal e Captcha in collaborazione con Emilio Vavarella investigano, infine, limiti della tutela del paesaggio e della sua riproducibilità