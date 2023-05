Jesolo Vintage Village: tre giorni di raduni, market e accessori

Alla scoperta del vintage. Dal 19 maggio Jesolo sarà immersa in questa affascinante atmosfera creata da Fizzo entertainment nel fine settimana dell’Ascensione. All’inizio doveva essere un evento concentrato su un raduno di scooter d’epoca, ma nel giro di un mese si è arricchito sempre di più di contenuti, molto più ricco. Così è approdato al lido lo Jesolo Vintage Village 2023, vero e proprio villaggio dove il filo conduttore è appunto il vintage.

Anche le date dell’evento sono state pensate ad hoc, oggi, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 che cadono nel weekend dell’Ascensione, uno dei più importanti per la stagione estiva. E domenica ci saranno temperature già estive. Creato un villaggio in piazza Mazzini, cuore pulsante della tre giorni, e si allargherà ad altri spazi della città come per esempio il Museo, la spiaggia e altre piazze del lido.

In piazza Mazzini, il raduno nazionale di Vespa e Lambretta, data ufficiale calendario SIR (Scooterclub italiani riuniti) con centinaia di mezzi d’epoca provenienti da tutta Italia e dai paesi europei. Nel Vintage Market, 25 espositori provenienti dalla Romagna, e non solo, storicamente patria dei movimenti vintage, organizzato in collaborazione con Silent People. Il market porterà in piazza abbigliamento, accessori, arredo, oggettistica, dischi, moda, design.

Spazio ad Art Vintage, in collaborazione con il Treviso Comic Book Festival, l’evento internazionale del disegno e dell’illustrazione più importante del Veneto.

Nel villaggio i disegnatori creeranno arte in diretta, ovviamente sul tema vintage. In collaborazione con Auto Storiche Jesolo, saranno in mostra le più belle auto, icone dei decenni passati.

Prevista l’area Truck Street Food Vintage, in collaborazione con La Terrazzetta e Bicio Personal Barman: un’ampia area fronte palco dove colorati e selezionati truck vintage daranno ristoro durante l’evento. Ci saranno anche giochi e concerti sempre inspirati al vintage. Un evento che è stato pensato da Luca “Fizzo”, da anni protagonista nel mondo dell’intrattenimento jesolano e nel panorama nazionale. —

