Consegne di cibo a domicilio in gondola: Deliveroo sbarca a Venezia

Deliveroo solca le acque veneziane. È arrivato il gondolone azzurro del colosso della consegna di cibo a domicilio.

Presente nella vicina Mestre già dal 2018, Deliveroo dunque fa il proprio ingresso in Laguna con decine tra ristoranti già attivi e walker, pronti a consegnare nelle case dei veneziani il cibo e i piatti più amati.

Tra i ristoranti partner da cui è già possibile ordinare, grandi brand come McDonald’s, Burger King, Old Wild West, Grom, ma anche alcuni tra i principali ristoranti locali come Gam Gam, Osteria Leone Alato e Dragone D’Oriente.

“L’arrivo a Venezia è una tappa storica del nostro percorso di crescita ed espansione in Italia” ha detto Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy. “Siamo felici di aver attivato il nostro servizio in una città che è un simbolo del patrimonio culturale, storico e artistico italiano. In un contesto così peculiare non potevamo che entrare in punta di piedi, con una modalità di consegna, a piedi appunto, che è una necessità, ma anche e soprattutto un segno di rispetto e tutela per un luogo unico al mondo come Venezia”.

I gestori sono quindi entusiasti, anche se la stampa nazionale e internazionale a più riprese denuncia le condizioni di lavoro dei dipendenti, sottopagati, precari e costretti a turni estenuanti. Solo due anni fa, la multa di 700 milioni disposta dalla procura di Milano e poi ridotta a 90 mila euro.

Intanto il colosso rassicura: “Naturalmente, garantiremo il servizio in modo sostenibile per i walker, assicurando la stessa qualità del servizio e la stessa customer experience di ogni altra città italiana”.