Difesa delle coste venete, servono 100 milioni

Dall’Unione Europea le risorse necessarie per far fronte all’erosione marina. L’eurodeputata Rosanna Conte ribadisce l’importanza del percorso intrapreso con i sindaci del litorale e UnionMare Veneto. La strada giusta per arrivare a quei finanziamenti di progetti strutturali che potrebbero salvare la costa veneta e friulana.

Ci vorranno almeno 100 milioni di euro per realizzare quelle che al momento sono le soluzioni più innovative, a partire da vaste isole e penisole di sabbia a protezione della costa. Si aggiungerebbero poi ai pennelli in roccia o altre barriere di contenimento.

«Quello delle mareggiate purtroppo continua a essere un grande problema per la nostra costa», dice l’onorevole Conte, «soprattutto in alcune località balneari più a rischio come sono Jesolo, Bibione e Sottomarina, ancorché venga interessato, in forme diverse, puntualmente tutto il litorale».

È chiaro che ogni soluzione non potrà riguardare una sola località anche perché sarà necessario uno studio approfondito delle correnti marine prima di qualsiasi intervento. «Personalmente sono impegnata da tempo per cercare in Europa delle possibili soluzioni e il progetto pilota» aggiunge Conte, «su cui, assieme a Unionmare e Regione Veneto, si sta lavorando. È senza dubbio una risposta a quello che non è più un fenomeno occasionale. Si tratta di un progetto senza dubbio ambizioso, ma che ha delle basi certe e concrete, per il quale è stata coinvolta anche la conferenza dei sindaci del litorale. Io sono convinta che il percorso intrapreso, che sto seguendo personalmente, possa davvero portare a una effettiva soluzione del problema. Nel frattempo», conclude, «esprimo la mia solidarietà agli operatori per i danni subiti e bene ha fatto il presidente Zaia a dichiarare lo stato di emergenza. È importante agire sia nell’immediato oltre sia nel futuro, facendo soprattutto squadra come abbiamo fatto tra istituzioni e territori».

La società olandese Royal Haskoning e l’università di Padova con il professor Ruol stanno lavorando assieme per redigere questo progetto. Ci sarà uno studio propedeutico delle correnti e poi si deciderà quale potrà essere la soluzione migliore per proteggere la costa veneziana. Lo studio servirà proprio per capire come e dove intervenire senza recar danno ad altre spiagge fino al Friuli. Gli olandesi credono molto in queste isole di sabbia realizzate davanti alle spiagge che in una prospettiva futura potranno essere utilizzate anche a fini balneari, quindi con ombrelloni e lettini. L’assessore regionale Francesco Calzavara va oltre: da qui al 2050 ha prospettato un modello Dubai, con isole artificiali che possano accogliere anche strutture turistiche e strade creando nuove spiagge.