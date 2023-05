Gli affari con il crimine. «Agli imprenditori locali faceva comodo la manodopera di Donadio»

«Non c’è la minima prova che i reati presunti e quelli eventualmente commessi lo siano stati in funzione del sodalizio mafioso. Anche quando riescono a recuperare i soldi, che in realtà sono soldi che spettano loro perché avevano realizzato dei lavori non pagati, lo fanno non tanto con le minacce ma con una lettera di un avvocato.

Va detto che all’epoca, 21 anni fa, faceva comodo all’imprenditoria locale usare la manodopera di Donadio. Imprenditoria che era la prima ad approfittare di quei lavoratori per una gestione poco chiara della gestione aziendale. Chiamiamola furbizia ma quella sì è frutto di una cultura mafiosa».

L’affondo è dell’avvocato Mauro Serpico, legale di fiducia di Antonio Pacifico, uno dei tre imputati per i quali l’accusa ha chiesto, nel processo contro il cosiddetto Clan dei Casalesi di Eraclea, 30 anni di carcere.

Infatti i pm Roberto Terzo e Federica Baccaglini, lo ritengono uno dei registi e degli organizzatori del clan alla stregua di Luciano Donadio.

L’impianto a biogas

L’udienza in aula bunker a Mestre è iniziata con l’intervento dell’avvocato Luca Cianferoni, già legale di Toto Riina e che in questo processo tutela i diritti di Paolo Valeri, l’imprenditore che doveva realizzare con l’aiuto di Donadio un impianto di biogas ad Eraclea.

«Valeri si è fatto quattro anni di carcere con l’accusa di essere associato al clan di Donadio. Ma non c’è alcuna prova che abbia commesso un reato assieme a Donadio o a favore del gruppo.

Valeri ha debito con Donadio per 70-80 mila euro e da lì le disgrazie reciproche. Donadio implicato per sospetto su vicende che si dicono addirittura politiche. Sul biogas Valeri ha fretta vuole la procedura d’urgenza. Io credo che proprio in questa vicenda si capisce l’insussistenza del fatto associativo.

Donadio dice “Valeri mi deve dare i soldi, non mi interessa dei suoi progetti”. Se parlo di mafia devo parlare di messa in famiglia. Questi sono “cani sciolti”, è gente che non ha a che fare con camorra e ndrangheta. Donadio è uno “scappato” in termini siciliani, non è un mafioso, se n’è andato perché lì si ammazzavano. Questo processo è la raccolta di vecchi fascicoli trovati nei cassetti e poi si è cercato di dare loro interpretazione in termine politico-giudiziario come mafia. Un’indagine costruita dall’alto per dimostrare un teorema».

«Intimidazione solo da singoli»

E al teorema non dimostrato punta anche l’avvocato Serpico. «Non è mai stato dimostrato che la forza di intimidazione sia promanata da un gruppo in quanto tale e non da un singolo. In questo processo c’è l’esempio di una cultura giudiziaria quasi stalinista di costruzione della prova.

Ci sono capi d’imputazione, nei nostri confronti, con presunti reati di estorsione già caduti in prescrizione ancora prima che venisse eseguita l’ordinanza. Analizzando i singoli fatti, sia leciti che illeciti, non c’è un nesso teleologico con l’organizzazione.

Il teste che dice che lo abbiamo minacciato con la pistola nel 2013, quando Pacifico era in carcere. Non c’è alcun elemento fattuale e concreto che ci possa indicare come organizzatori e promotori dell’organizzazione. Promotore? Questo stride col fatto che Pacifico fa parte dal 2022, mentre l’organizzazione nasce nel 1999. Organizzatore? Ruolo di chi dirige e dà ordini e non è emerso nessun episodio per ruolo direttivo di Pacifico nei confronti di terzi». —

