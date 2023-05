Biennale architettura: l’Africa immagina il futuro ma gli occhi del mondo sono puntati sui visti negati

La Biennale africana di Architettura è già un successo – code agli ingressi giovedì per la vernice e Teatro del Piccolo Arsenale stracolmo, con i posti in piedi per la presentazione ufficiale di “The Laboratory of the Future” curata da Lesley Lokko, che aprirà al pubblico da sabato e fino al 26 novembre tra i Giardini e l’Arsenale – ma spunta anche l’ombra della ghettizzazione per alcuni dei collaboratori della Mostra e degli stessi artisti selezionati.

È diventata infatti ormai un caso internazionale la vicenda dei tre componenti su sei dello staff della curatrice di origine ghanese, bloccati a Accra – capitale del Paese africano – perché l’ambasciatrice d’Italia in Ghana Daniela d’Orlandi ha negato loro il visto di ingresso nel nostro Paese.

Il presidente della Biennale Roberto Cicutto con la curatrice Lesley Lokko

«Il rifiuto è stato motivato dall’ambasciatrice» ha detto ieri Lokko, denunciando pubblicamente il fatto «perché dubitava che i miei collaboratori volessero abbandonare l’Italia prima della scadenza del visto». Come se dunque volessero comportarsi come i migranti irregolari che sbarcano in Italia, per restarci clandestinamente.

«Non ho parole per il rifiuto dei visti» ha detto ancora la curatrice di origine ghanese e di cittadinanza scozzese «Il team di Accra ha partecipato alla realizzazione del progetto: il documento che ci hanno consegnato parla di “dubbi ragionevoli” ma non abbiamo ancora capito quali siano. L’ambasciatrice ha detto che si propone di fare ogni sforzo per garantire la partecipazione agli artisti ghanesi, ma qui mi pare non si stia parlando di una politica positiva, bensì del suo lato più brutto».

E commentando la vicenda dei tre dal palco – in sala era presente tra l’altro il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone – anche il presidente della Biennale Roberto Cicutto ha avuto toni critici e ha parlato di «regole desuete per la collaborazione tra Occidente e Africa e di un esempio di contraddizione in termini».

A difendere l’ambasciatrice d’Orlandi ha provato il Ministero degli Esteri con una nota. “Su sei collaboratori” si legge nella nota della Farnesina “sono stati rilasciati visti per la metà di loro, cioè ai tre che soddisfacevano i requisiti previsti dalla normativa. L’ambasciata ha seguito le procedure previste dalla legge, che richiedono un attento esame dei requisiti individuali, indicati dalla normativa europea che regola il rilascio dei visti Schengen, validi per tutti i paesi inclusi nell’accordo”.

“L’Italia considera molto rilevante il focus sull’Africa dell’edizione di quest’anno della Biennale di Venezia” si legge ancora “e in generale sostiene l’arte africana sia a livello bilaterale che multilaterale”. La nota però non chiarisce sotto quale aspetto i tre collaboratori di Lokko non fossero in regola con la normativa di Schengen per il rilascio dei visti e non risulta che a loro carico ci fossero ad esempio precedenti penali o processi in corso.

Una vicenda davvero poco chiara e che espone tra l’altro il nostro Paese a una brutta figura internazionale – in un momento già delicato per la nostra immagine rispetto alle politiche di immigrazione – proprio nel momento in cui invece l’attenzione intorno a questa Biennale Architettura impostata sull’Africa è massima e anche ieri lunghi applausi e consensi anche da parte della stampa straniera sono arrivati nei confronti di Lesley Lokko.

La vicenda inoltre rischia di allargarsi perché la stessa Lokko, a precisa domanda, ha risposto che a quanto le risulta anche a diversi partecipanti africani alla sua Mostra di Architettura sia stato negato il visto d’entrata. «Tutto questo al momento» ha detto ancora la curatrice «è solo un titolo per i giornali, ma non è una storia nuova, bensì vecchia e familiare per la maggioranza globale che non è rappresentata qui. È la prima volta che curo una mostra di queste dimensioni, ma non è la prima volta che succede nel Sud del mondo, è capitato a molti miei amici e colleghi».

Parlando della sua Biennale, Lokko ha ribadito come decolonizzazione e decarbonizzazione siano le due parole-guida, strettamente connesse, perché la prima può favorire la seconda, con una chiara critica alle politiche anche ambientali seguite sin qui dall’Occidente.

Un’ovazione in sala anche per la presenza del Leone d’Oro alla carriera di questa Biennale, Demas Nwoko, artista, designer poliedrico e architetto nigeriano, tra i più affermati esponenti del movimento di arte moderna del suo Paese.

Non c’è dubbio che questa Biennale abbia scommesso molto, se non praticamente tutto, sull’Africa – «un continente la cui età media degli abitanti è oggi di vent’anni contro i quaranta dell’Europa» ha ricordato Lesley Lokko – lasciando in “Laboratory of the Future” agli altri Paesi, almeno in questo caso, solo le briciole. Solo due gli italiani selezionati ad esempio tra gli 89 partecipanti: lo Studio Amaa, tra Venezia e Arzignano, e quello torinese Bdr Bureau. Una scommessa che ricorda, in fondo, quella giocata lo scorso anno da Cecilia Alemani per la sua Biennale Arti Visive, con una preponderanza schiacciante di artiste. In quel caso le donne, in questa occasione gli architetti africani.

In entrambi i casi ha voluto essere una mostra di riscatto e “risarcimento” culturale rispetto a una componente troppo a lungo trascurata o dimenticata.

Da sabato, con l’apertura, toccherà al pubblico fornire la risposta e nel caso promuovere con un successo, come nel caso di Alemani, la grande sfida. È quello che anche Lesley Lokko – lo ha ripetuto anche ieri – ora attende di sapere.