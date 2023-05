Emirati Arabi e Turchia alla Biennale Architettura: il rispetto per l’ambiente passa anche dal riuso

Parliamo di ambiente e del riuso di edifici e materiali. È la parola d’ordine – in linea con le indicazioni generali di questa Biennale Architettura legata all’Africa ma che guarda alla terra, all’acqua e alle loro trasformazioni – seguita anche da molti dei Paesi partecipanti. Ciascuno declinandolo, naturalmente, a suo modo.

La Turchia ad esempio si interroga su come riconvertire l’enorme quantità di edifici dismessi che ancora possiede, ma anche come rinforzare le strutture del proprio smisurato patrimonio edilizio. La Turchia – si legge nelle interessanti tavoli progettuali e informative del padiglione nelle Sale d’Armi dell’Arsenale – è tra i Paesi maggiori esportatori di cemento. Eppure i due terribili terremoti di magnitudo 7, 7 e 7, 6 che hanno colpito a febbraio la parte sudorientale del Paese sono stati rovinosi anche per la scarsa qualità del cemento da costruzione utilizzato negli edifici. Il laboratorio del futuro qui sta anche nell’elaborare nuove tecniche di costruzione e materiali più efficienti.

A breve distanza il Sudafrica – l’unico con Niger e Egitto tra i paesi africani partecipanti a questa Biennale pensata per loro – riflette sulla rappresentazione architettonica delle strutture sociali. Partendo da quelle della società agropastorale Bokoni, in epoca precoloniale fino ad arrivare all’architettura contemporanea con progetti in cui i giovani partecipanti a un concorso sono invitati a rappresentare le strutture sociali in cui essi vivono. E si chiama “Earth” (terra) anche il padiglione del Brasile dedicato a questo tema che è centrale nelle cosmologie, nelle filosofie e nelle narrazioni indigene e afro-brasiliane che sono la base della cultura nazionale. Di terra qui si parla anche in riferimento ad aspetti materiali della vita brasiliana, come l’appartenenza, la fattoria, la coltivazione i diritti su di essa.

Il potenziale della pietra come materiale da costruzione è il tema proposto dagli Emirati Arabi Uniti in un padiglione trasformato in un ambiente arabo semiarido per cercare così di affrontare le sfide imposte dai cambiamenti climatici.

La Spagna invece con il progetto “Foodscape” (Paesaggi alimentari) sceglie l’architettura relativa alla filiera di produzione, distribuzione e consumo alimentare, dal domestico al territoriale, attraverso un progetto audiovisivo di cinque film, un archivio come ricettario e un programma pubblico di conversazioni e dibattiti.

Sono gli ambienti costieri – quelli più in pericolo per i cambiamenti climatici – al centro dell’attenzione del padiglione della Danimarca, che attraverso l’elaborazione di mappe e scenari, si concentra su come le zone umide e la progettazione architettonica orientata alla natura possono contribuire a contrastare le sfide globali derivanti dall’innalzamento del livello dei mari ormai in corso. Un tema attualissimo anche per una città come Venezia, con la sua laguna, che ospita questa Biennale Architettura.