Africa di terra e acqua nella Biennale Architettura delle idee

Terra e acqua. Ruota intorno a questi due elementi “The Laboratory of the Future”, la Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, curata dall’architetto, docente e scrittrice di origine ghanese Lesley Lokko, che il 17 maggio ha vissuto il suo primo giorno di vernice tra l’Arsenale e i Giardini.

Al centro c’è l’Africa, e l’installazione che la stessa Lokko ha concepito per la facciata del Padiglione Centrale mostra la silhouette accennata e ripetuta di un Leone che dall’Africa è sbarcato a Venezia per questo “matrimonio” con la Biennale, come lei stessa ha spiegato.

L’Africa come “agente di cambiamento”, ripete, in una Biennale che punta sulla forza delle idee più che su progetti definiti o realizzati, che infatti sono ben pochi in questa esposizione. E si torna, perciò, alla terra e all’acqua che sono le due “materie prime” che l’Africa ora vuole coniugare diversamente – in sintonia con l’ambiente – prendendosi il suo spazio rispetto all’Occidente, in un’ottica accentuata di decolonizzazione.

Per questo la Biennale di Lokko ha certamente un taglio sociologico, “politico”, rivendicando la via d’uscita che il continente africano potrebbe offrire a un Occidente incapace di governare i cambiamenti climatici come quelli sociali.

"Time and Chance" di Serge Attukwai Clottey

Più gruppi meno individualità

Sono spesso gruppi di progettazione e di studio più che individualità quelli selezionati per la Mostra, certamente coraggiosa e controcorrente ma di non facile lettura per chi voglia abbandonarsi solamente all’onda dell’impatto visivo dell’immagine.

La chiave è la narrazione di realtà diverse e complesse, che necessitano di curiosità e attenzione anche verso i dettagliati apparati informativi che accompagnano i vari interventi per essere comprese nell’intimo.

Fin dalla grande installazione filmica che accoglie il visitatore nella prima sala. “Lost Knowledge Systems” illustra attraverso l’uso di terra, legno, paglia e pietra, la morfologia architettonica dell’Africa precoloniale.

Tutto lo spazio possibile

Non sono mai stati così ariosi gli spazi del Padiglione Centrale, proprio perché la scelta curatoriale non è quella di concentrare il maggior numero di opere, ma al contrario di lasciare a quelle selezionate tutto lo spazio possibile. L’emancipazione afroamericana è ad esempio affidata a un’installazione come “Vessels”, vasi stampati in 3d che contengono le voci dei cittadini di Chicago, influenzandone così anche la trama. Gli Uhuru Catalogues, dell’architetto dello Zimbabwe Thandi Loewenson sono raffinati pannelli in grafite che riuniscono gli intrecci attraverso cui si deve idealmente cercare la liberazione africana.

Il padiglione del Cile "Moving ecologies"

Narrazioni progettuali

Sono affascinanti narrazioni progettuali più che progetti veri propri quelle rappresentate nel grandi plastici dell’Adjaye Future Lab relativi a musei o istituti culturali. Presenti artisti, come l’afroamericano Theaster Gates con un documentario dedicato agli artisti neri.Ha un impianto meno concettuale e di maggiore impatto visivo la sezione che si snoda all’interno delle Corderie e delle Artiglierie dell’Arsenale.

Le fotografie di James Morris collocate in quattro diversi punti delle Corderie mostrano magnifici esempi della tradizione dell’architettura realizzata con il fango in Paesi come il Mali, il Nigeria, il Niger, il Ghana, tra gli altri.

E sono certamente uno dei motivi di maggiore interesse della Mostra gli arazzi intrecciati con una figurazione di tipo animistico a cura dello Estudio AO che documentano una delle maggiori sorprese rispetto all’idea occidentale di un’Amazzonia terra selvaggia e priva di civiltà: le prospezioni che hanno fatto emergere chiaramente l’esistenza di resti di antiche città di grandi dimensioni presenti una volta nella foresta e collegate tra loro.

L’artista ghanese Serge Attukwei Clottey ha realizzato all’interno delle Corderie e in un’installazione esterna sull’acqua alle Gaggiandre una sorta di grande, coloratissimo arazzo, realizzato con frammenti di contenitori di plastica, importati e poi scartati, con un’operazione di “riciclo” artistico di indubbio fascino.

Detriti e rifiuti

Sulla stessa falsariga il lavoro di Gloria Cabral e Sammy Baloji, collegando idealmente Brasile e Congo, loro Paesi d’origine, per la realizzazione di un grande pannello con detriti di costruzione e mattoni realizzati con rifiuti minerari con inserti di vetro veneziano traslucido, a rimandare ai tessuti architettonici tipici del regno congolese.

Si richiama ancora alla terra anche l’installazione visiva The Nebelivka Hyphotesis, lungo le Corderie, che riproduce l’indagine geofisica compiuta sul territorio ucraino, tra i fiumi Bug e Dnepr che ha rivelato insediamenti archeologici di seimila anni fa, simili a quelli delle prime città della Mesopotamia, posti a meno di un metro sotto i terreni coltivati.

Il padiglione delle Filippine

Presente in mostra anche il regista israeliano Amos Gitai, laureato in Architettura, con l’installazione “House”, già al centro di un suo documentario, su una casa di Gerusalemme appartenente a un palestinese, costretto ad abbandonarla a causa della guerra scoppiata nel 1948, e dove poi il governo israeliano colloca degli ebrei algerini.

L’abitazione diverrà poi un luogo emblematico di incontro tra i due popoli. Solo alcune tracce di una Biennale Architettura certamente diversa dalle altre, che obbligherà, oltre che a guardare, a ragionare.