Comunali Vicenza, Possamai: “Nessun apparentamento al ballottaggio”

"Nessun apparentamento, accordi solo su programma e progetti". E' l'annuncio fatto da Giacomo Possamai, il candidato del centrosinistra al Comune di Vicenza, in vista del ballottaggio del 28 e 29 maggio.

"In queste ore Vicenza - conferma Possamai - sta vivendo una surreale campagna acquisti, ma noi non faremo apparentamenti di alcun tipo in vista del secondo turno, è un fatto di serietà e rispetto. Allo stesso tempo dialoghiamo con quelle forze che hanno espresso, durante la campagna elettorale, idee e proposte simili alle nostre. A loro formulo un invito trasparente: lavoriamo assieme, specie in vista delle tante sfide che dovrà affrontare la nuova amministrazione".

Secondo Possamai "il nostro non è un segno di presunzione, sappiamo bene che il pur straordinario risultato del primo turno non conta al ballottaggio, che è un'altra partita da giocare. Noi preferiamo manifestare il nostro rispetto verso i cittadini, chiarendo che se eletto io sarò un sindaco libero, che non si fa legare le mani dalle logiche della vecchia politica. Questo non significa che non cerchiamo convergenze. Ma lo facciamo sulla base del programma, delle proposte, delle idee, non delle poltrone. Con diversi degli altri candidati sindaco abbiamo condiviso tanto le critiche all'amministrazione uscente - conclude - quanto la necessità di un rinnovamento nei prossimi cinque anni".