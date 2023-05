Maltempo in Veneto, dopo la mareggiata a Jesolo ruspe al lavoro per riparare i danni sulle spiagge

Il sindaco di Jesolo Christofer De Zotti giovedì mattina, 18 maggio, ha effettuato un sopralluogo nelle zone colpite dalla mareggiata insieme ai tecnici, che in giornata eseguiranno i rilievi ed effettueranno una stima dell'ammanco di sabbia in metri cubi. Si stima attorno ai 30 mila. “A quel punto faremo tutte le valutazioni del caso, comprese quelle relative ai costi da sostenere per sistemare i danni” sottolinea De Zotti “Non mi è possibile al momento fare una valutazione corretta, parliamo comunque di centinaia di migliaia di euro". Si attende intanto la pubblicazione dell’ordinanza del presidente della Regione Luca Zaia dopo il decreto con cui si dichiara lo stato di emergenza anche per i danni subiti dalla costa veneziana per capire le modalità da seguire per chiedere fondi e la cifra che sarà messa a disposizione. Le ruspe intanto, in zona Pineta, sono già al lavoro per sistemare marciapiedi e bagnasciuga (video Vianello)

00:56