San Bortolomio, il campo si trasforma: ecco il caffè letterario firmato Calatrava

Un “caffè letterario” dove poter bere una bevanda calda o un aperitivo, dove poter consultare un giornale o leggere un libro, ma anche dove poter ospitare mostre d’arte, quadri e fotografie. Complessivi 420 metri quadri, dislocati su due piani e ottenibili inglobando almeno tre fondi immobiliari, con un doppio affaccio: quel campo San Bortolomio snodo nevralgico di Venezia lungo la direttrice che dal ponte di Rialto porta a San Marco; e ramo del Fontego dei Tedeschi.

Il tutto, con lo zampino di un contributo architettonico del calibro della filiale londinese dello studio Calatrava.

È il maxi progetto portato avanti da Muharrem Salihu, imprenditore da anni presente a Venezia con diverse attività legate alla ristorazione e membro dell’associazione degli ambasciatori albanesi.

L’imprenditore Muharrem Salihu

Un progetto ancora provvisorio e tutto in divenire. E che, secondo i piani, ingloberebbe anche lo storico negozio di vestiti Buosi, vera e propria istituzione in città in attività da oltre 40 anni in campo San Bortolomio. Oggi il negozio è alle prese con l’esplosione del turismo e dal calo di residenti, difficoltà che riscontrano tutti i negozi di qualità cittadini.

I titolari di Buosi smentiscono, ma la trattativa sarebbe già in fase avanzata e in attesa di una non semplice definizione. Oltre alle interlocuzioni con le istituzioni cittadine già informate dell’operazione, il nodo resta quello di mettere d’accordo le diverse proprietà degli immobili coinvolti che nel progetto andrebbero a essere unificati. Oltre al fondo che oggi ospita Buosi, gli altri interessati dal progetto sono quelli dell’ex negozio “Il Tempio della Musica”, chiuso a inizio anno, e il locale affianco.

I locali chiusi e coinvolti nel progetto lungo il ramo del Fontego dei Tedeschi

Rilevando le eventuali licenze, si tratterebbe comunque di un affitto di ramo d’azienda e non dell’acquisto degli immobili. La conferma arriva direttamente da chi sta conducendo l’operazione.

«Il nostro è un progetto legato alla cultura e all’arte», spiega l’imprenditore Muharrem Salihu, «abbiamo contattato anche lo studio Calatrava, con la sua filiale di Londra, che si è reso disponibile a dare un contributo a questo progetto».

L’obiettivo è di ampliare l’offerta per i visitatori ma anche per i residenti. E di farlo in una delle zone più frequentate di Venezia, quel campo San Bortolomio attraversato ogni giorno da migliaia e migliaia tra residenti e turisti a spasso per la città. «Vogliamo fornire altri ingredienti per arricchire la vita culturale della città», spiega Salihu, «e per avere un ulteriore impatto sui flussi del turismo di qualità».

Bocche cucite, per il momento, sulle cifre dell’operazione (che però si preannunciano cospicue fino a raggiungere diversi milioni di euro) e sugli eventuali tempi di realizzazione del progetto. Tutto dipenderà dall’accordo o meno che si riuscirà a raggiungere con i proprietari degli immobili coinvolti.