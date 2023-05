Maltempo sul litorale veneto, ecco i danni: acqua fino agli ombrelloni, ma il meteo migliora

Puntuale è arrivata la mareggiata di Primavera, tremano ancora le spiagge della costa veneziana alla vigilia dell’Ascensione, primo appuntamento con le festività care ai turisti tedeschi e austriaci.

I danni maggiori in Pineta a Jesolo e sul litorale est a Bibione. Danni leggermente più contenuti a Eraclea, Caorle e Cavallino-Treporti. Soffre anche Sottomarina. L’abbrivio di stagione non è a rischio e gli operatori delle varie spiagge sono già al lavoro per aprire tra oggi e domani, esclusa la Pineta di Jesolo che sarà pronta per la fine del mese. I danni calcolati su tutta la costa sfiorano il milione di euro, ma la sabbia per il ripascimento è garantita.

Jesolo pineta

La mareggiata, conseguente all’alta marea della scorsa notte, ha destato preoccupazione, come ha detto il presidente di Federconsorzi Arenili, Antonio Facco. La punta massima è stata raggiunta all’1 della notte del 16 maggio.

Le conseguenze sono state soprattutto l’erosione nella zona Pineta, per un tratto di circa 2 chilometri. Il mare ha spazzato le prime due file di ombrelloni, in corrispondenza degli stabilimenti Green Beach e Miozzo, quindi allo Stabilimento Torino 1, dove le conseguenze stavano per essere preoccupanti.

Maltempo in Veneto, dopo la mareggiata a Jesolo ruspe al lavoro per riparare i danni sulle spiagge

«Oggi (18 maggio) è stato effettuato un sopralluogo per decidere, con gli esperti, come intervenire e le tempistiche», rassicura il presidente Facco, «si può, comunque, parlare di uno scampato pericolo, anche in considerazione del fatto che le previsioni sono di un meteo in costante miglioramento rispetto ai giorni scorsi. Previsioni tali da non doversi più ripresentare una situazione simile». I mezzi di Michele Boem sono al lavoro in Pineta per recuperare la sabbia con camion e gru speciali, utilizzate anche per lo spianamento.

Bibione e le altre

Bibione, verso il lido dei Pini sul litorale est, ha evidenziato i danni maggiori per la mareggiata dell 16 maggio notte. Il sindaco di San Michele al Tagliamento-Bibione, Flavio Maurutto, è rassicurante: «Abbiamo la sabbia necessaria per il ripascimento e gli operatori stanno lavorando. Avevano già completato un ottimo lavoro e quindi la mareggiata è stata un problema in questo periodo. Il vento di bora però dovrebbe migliorare la situazione nelle prossime ore». Danni anche a Eraclea mare, ma di minore entità, verso la Laguna del Mort, ai confini con il territorio di Jesolo lido.

Maltempo, la mareggiata ha mangiato la spiaggia già pronta per il weekend dell'Ascensione

Caorle non ha avuto problemi di erosione, più riparata rispetto alle altre spiagge, e lo stesso Cavallino -Treporti. «Nonostante la gravità della mareggiata», conferma il presidente di UnionMare Veneto, Alessandro Berton, «l’emergenza sembra superata. Tutti gli operatori sono al lavoro, in questi giorni, per garantire l’apertura degli stabilimenti tra oggi e domani. Chiaro che simili mareggiate a ridosso della stagione estiva dimostrano che siamo sempre sotto scacco e che abbiamo bisogno di un intervento strutturale per il quale noi, l’europarlamentare Rossanna Conte, la Regione con l’assessore al turismo Caner, ci siamo mossi ormai da mesi». Il progetto, del quale è stata incaricata dalla Conferenza dei sindaci del litorale la società olandese Royal Haskoning, esperta di opere idrauliche e protezione delle coste, sarà redatto assieme al professor Ruol dell’università di Padova, cui la Regione si è sempre appoggiata per gli studi sulla costa veneziana.

Prevede al momento la realizzazione di grandi isole e penisole di sabbia, davanti alla costa, che potranno essere utilizzate come serbatoio per ripascimenti e, soprattutto, barriera davanti alla potenza del mare, come avviene sulle spiagge olandesi de L’Aia con il “sand motor”. La sabbia è stata ricompattata davanti al litorale, realizzando una morfologia della costa molto simile a quella della Pineta di Jesolo all’inizio degli anni ’80, quando c'erano ancora le dune.

Solidarietà

«Il nostro il litorale si è salvato dal disastro», riflette la coordinatrice del G20 spiagge e sindaca di Cavallino, Roberta Nesto, anche presidente della Conferenza dei sindaci del litorale. «Nonostante la mareggiata imponente della scorsa notte, i danni non sono irreparabili. Come G20S esprimiamo invece la nostra solidarietà alle coste più colpite in Emilia Romagna e nel resto d’Italia, per il maltempo di questi giorni che ha causato dei danni molto gravi».