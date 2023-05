Tra pioggia e acqua alta a Venezia i cantieri di San Marco sono diventati una piscina

Ci mancava solo l’acqua alta. E così tra pioggia e marea eccezionale, una rarità per questo periodo di maggio, i cantieri per il rifacimento dei masegni di piazza San Marco a Venezia si sono trasformati in piccole piscine. Certo, la curiosità dei passanti è stata tanta. Un po’ meno felici i tecnici delle ditte incaricate dal Comune che hanno dovuto alzare il piede dall’acceleratore e rallentare i lavori in corso.

Ancora presto, però, per parlare di ritardi. Lo conferma l’assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto che spiega come - tra rischio maree e maltempo - dei passaggi a vuoto erano già stati messi anticipatamente in conto. «È evidente che con l’acqua alta non si può lavorare», spiega l’assessore, «il cantiere è nato comunque dopo una lunga fase di programmazione e pianificazione che ha tenuto conto del rischio di maree e piogge».

Insomma, si attende solo il ritorno di un meteo decente e consono a questo periodo dell’anno per riprendere a spron battuto. Per il rifacimento della pavimentazione, infatti, è previsto un costo di 2,7 milioni (ultima tranche dei soldi statali per l’emergenza acqua alta del 2019).

Iniziati nei primi giorni di marzo, i lavori dureranno circa 400 giorni e consisteranno nella rimozione dei masegni danneggiati dalle maree e dalle mancate manutenzioni, che verranno ristrutturati e poi riposizionati. Confermato invece lo stop all’intervento in Piazza nella stagione estiva così da consentire lo svolgimento dei concerti di Laura Pausini e Paolo Conte.

In quel periodo, i cantieri si sposteranno in Piazzetta San Marco dove però potrebbero creare qualche problemi agli altri caffè presenti. Ecco perché nelle scorse settimane è iniziato un confronto con i Caffè Chioggia e Todaro.

Se è infatti vero che i lavori non interesseranno i loro plateatici, i titolari lamentano comunque possibili disagi provocati da un cantiere a pochi metri dai tavolini durante la bella stagione. Il che potrebbe creare non pochi problemi. In queste settimane, sono in corso valutazioni negli uffici del Comune per capire se salvare l’area antistante ai plateatici o se rinviare l’intervento in autunno. —