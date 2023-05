Maltempo, la mareggiata rovina la spiaggia di Jesolo pronta per il weekend dell’Ascensione

Puntuale è arrivata la mareggiata di primavera a rovinare la vigilia dell'Ascensione in Pineta a Jesolo. La grande festa che segna l’inizio delle vacanze per i turisti di Germania e Austria aveva visto tutta la costa veneziana pronta ad accogliere i visitatori.

Invece da martedì sera le onde si sono abbattute sul litorale est provocando ancora forte erosione anche a causa della marea in salita.

In più punti si è formato uno scalino sulla battigia, tanto più alto quanto più forte è stata la forza del mare.

I mezzi di Michele Boem sono già al lavoro per recuperare la sabbia perduta. Si cerca di rispettare i tempi previsti per i lavori e preparare la spiaggia in Pineta almeno per la fine del mese.

E ancora una volta questo tratto di arenile si conferma a rischio, esposto alle mareggiate tutto l'anno, evidenziando la necessità di interventi strutturali.

Anche a Bibione e Caorle si registrano gli effetti negativi delle mareggiate, anche se in forma minore, limitati alle prime file di ombrelloni fronte mare.