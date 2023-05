Emergenza personale stagionale a Jesolo, gli albergatori guardano all’Egitto

Personale di rinforzo per la stagione estiva, Jesolo guarda all’Egitto. Pronto un accordo tra l’istituto alberghiero Elena Cornaro di via Martin Luther King al lido e una scuola alberghiera egiziana. Potrebbe garantire un serbatoio di ben 5 mila stagionali provenienti dall’Egitto.

Il presidente dell’Aja, associazione jesolana albergatori, Pierfrancesco Contarini è entuasiasta e ha già discusso con la dirigenza della scuola jesolana per decidere come procedere. «L’obiettivo è cercare di avere più garanzie per il lavoro stagionale», spiega il presidente degli albergatori jesolani, «non arrivare alla vigilia della stagione estiva senza personale come accade ormai da diversi anni a questa parte. L’istituto Cornaro di Jesolo garantirebbe la formazione direttamente in Egitto, inviando anche una squadra di docenti per formare gli studenti in loco secondo l’impostazione italiana e Jesolana in particolare. La scuola, o le scuole alberghiere egiziane garantirebbero poi fino a 5 mila giovani addetti ai vari lavori, dalle cucine, al bar, camerieri, reception e tutto quello che interessa il settore turistico».

L'istituto alberghiero Elena Cornaro, in via Martin Luther King

L’Egitto è uno dei Paesi che ha consolidato una tradizione nel turismo e già da decenni ci sono imprenditori e in generale lavoratori egiziani che sono stabilmente attivi in Italia. In Liguria, ad esempio, c’è uno storico per quanto riguarda le pizzerie, gestite direttamente da egiziani con successo da quasi 50 anni. Ma imprenditori egiziani sono arrivati un po' ovunque in Italia e sembra che tutti abbiano avuto un discreto successo.

«Riteniamo che ci siano grandi potenzialità da questo accordo ormai giunto alla fase finale», aggiunge il presidente Contarini, «perché tutti ne potranno trarre grande giovamento. Loro in Egitto, perché avranno una formazione migliore e commisurata alle esigenze dell’Italia e degli imprenditori del turismo del Bel Paese, noi perché avremo un serbatoio ulteriore di manodopera stagionale a disposizione».

Contarini aveva già affrontato il tema del lavoro stagionale con nuove idee anche provocatorie. Aveva, ad esempio, suggerito di guardare alla Cina che, con oltre un miliardo e 300 milioni di abitanti, potrebbe risolvere tutti i problemi. Diecimila cittadini cinesi formati opportunamente sarebbero una risorsa per tutta la costa veneziana.

Un simile contingente di lavoratori stagionali potrebbe coprire tutte le necessità e in ogni settore. Provocazione, ma non troppo, alla luce di questi numeri che la Cina saprebbe garantire senza alcun problema se ci fossero precisi accordi in questa direzione. Più verosimilmente, l’Egitto fornirebbe maggiori garanzie di integrazione in Italia e nel Veneto, vista anche la lunga tradizione di rapporti di lavoro nel nostro Paese.

Adesso si tratterà solo di attendere il raggiungimento dell’accordo tra le scuole, di Jesolo e in Egitto, al quale sta guardando con interesse anche il Comune di Jesolo che è sensibile a questo problema della mancanza di lavoratori stagionali che rischia di bloccare tutta la macchina del turismo all’inizio di ogni nuova stagione estiva