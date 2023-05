Sorpreso in furgone con la madre e undici chili di droga

Undici chili di stupefacenti ben stipati e nascosti all’interno di un furgoncino Volkswagen modello California. Un carico di tutto rispetto, che però gli è costato una denuncia per traffico illecito di stupefacenti oltre che l’arresto, la cui convalida è in programma mercoledì mattina, 17 maggio.

In manette, lunedì, è finito un uomo di 52 anni di origini spagnole fermato dagli agenti della squadra mobile della polizia di Stato all’altezza di Arino. Al suo fianco, a bordo dell’auto, anche la madre. Non si esclude che la sua presenza possa essere legata ad un ruolo di copertura per non destare particolari sospetti. Circostanza, comunque, che dovrà essere confermata dagli investigatori.

Sta di fatto che quello che all’apparenza è sembrato un controllo casuale, ma che in realtà potrebbe essere legato a una precedente attività investigativa, ha portato in effetti a scoprire un carico di droga inaspettato. Gli agenti hanno infatti trovato ingenti quantità di cocaina, anfetamine ed eroina. Colto sul fatto, l’uomo non ha fornito spiegazioni agli agenti che l’hanno ammanettato e condotto in carcere

Il cinquantaduenne, difeso dall’avvocato Costantini, comparirà davanti al gip Liguori del tribunale di Venezia per la convalida dell’arresto entro le quarantotto ore dal fermo.

Starà invece agli investigatori capire da dove arrivasse il mezzo e dove fosse destinato. Una delle ipotesi attualmente in piedi è che l’uomo sia stato pagato da qualcuno per compiere il viaggio e consegnare il quantitativo di droga da immettere nel mercato degli stupefacenti del Nord Est. Indipendentemente dalla destinazione, l’operazione dimostra come il mercato degli stupefacenti non conosce tregua nel territorio e che i traffici si fanno sempre più frequenti anche su gomma. Prova ne sono le continue operazioni delle forze dell’ordine, concentrate soprattutto nel quadrante intorno alla città di Mestre, assurta da tempo a nuovo epicentro del fenomeno.

Altro elemento da chiarire è la presenza, a bordo del mezzo, della madre dell’uomo. La donna ancora non si sa se consapevole o meno di aver viaggiato con un simile carico di stupefacenti, attualmente non risulta indagata ma non si esclude che la sua presenza possa aver giocato un ruolo nella vicenda. Anche su questo aspetto si stanno concentrando le indagini degli investigatori in collaborazione con la Procura di Venezia.