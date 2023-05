A Jesolo poesia, musica e parole in riva al mare. Ecco “Aqua”, 14 eventi all’alba e al tramonto

All’alba e al tramonto per ascoltare musica sulla spiaggia, discettare di filosofia, sognare assieme a grandi artisti e intellettuali. Sembra di tornare agli anni Settanta in una Jesolo proiettata verso il futuro. La prima edizione del Festival “Aqua – La filosofia del mare” ha grandi ambizioni di diventare un format jesolano che lancia un abbrivio d’estate del tutto nuovo.

In tutto, 14 eventi dal 3 al 29 giugno sull’arenile di piazza Brescia, dove sarà allestito un palco in riva al mare, poi al parco Pegaso e in piazza Mazzini.

Un parterre di ospiti d’eccezione che va da Umberto Galimberti a Morgan, Vito Mancuso, Sabina Guzzanti, quindi Simone Cristicchi, Arianna Porcelli Safonov. E, ancora, Remo Anzovino, Vincenzo Schettini, Daniel Lumera, Andrew Faber, Frida Bollani Magoni, Giovanni Caccamo, Amara, Alessandro Vanoli.

Sul palco, poesia, musica, parole, pensieri dei più conosciuti interpreti della cultura. E il filo conduttore è quello dell’acqua, attraverso uno spettacolo immerso nella spiaggia al sorgere e calar del sole, quando ancora non è affollata di bagnanti ed è uno spettacolo della natura. Il Festival è organizzato da Suonica e Associazione Futuro delle Idee con il Comune di Jesolo e la collaborazione del Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice. Eventi con accesso gratuito, a eccezione dell’incontro con Umberto Galimberti (biglietti e modalità di acquisto su www. festivalaqua.it).

La prima alba sarà venerdì 3 giugno alle 5.45 sull’arenile di piazza Brescia una performance di Remo Anzovino, uno dei più originali compositori e pianisti contemporanei. Al tramonto, ore 20.45, arenile di piazza Brescia, arriva Frida Bollani Magoni sulle note del pianoforte per celebrare il primo album della talentuosa musicista. Sabato 10 giugno alle 20.45, sempre alle 20. 45 sulla spiaggia di piazza Brescia, c’è Sabina Guzzanti con il suo nuovo libro ANonniMus – Vecchi rivoluzionari contro giovani robot per riflettere sul presente e sul futuro.

Lunedì 12 giugno, 20.45, sempre in piazza Brescia, Giovanni Caccamo sarà protagonista in un concerto acustico con voce e pianoforte, immerso in profonde riflessioni sulla bellezza. Mercoledì 14 giugno, alle 19, stessa spiaggia stesso mare, lo storico e scrittore Alessandro Vanoli apre il grande libro del mare. “Una Storia del mare” è un viaggio nei sogni più profondi e ci riporta alla normalità del nostro presente. Stesso giorno, ma alle 20.45, ci sarà Arianna Porcelli Safonov, con il monologo “Lo stile e l’acqua”, canto d’amore attuale sui giovani.

Giovedì 15 giugno alle 20.45 il festival si sposta in piazza Mazzini, con “La fisica che ci piace”. Questa volta il palco è per la divulgazione scientifica a cura di un guru come Vincenzo Schettini, professore che ha rivoluzionato una delle materie più difficili e ha spiegato la fisica attraverso la filosofia. Venerdì 16 giugno, alle 20.45, location al Parco Pegaso, è il momento del filosofo Umberto Galimberti con “L’uomo e la natura”, viaggio nella psiche umana, per comprenderne pensieri, comportamenti ed emozioni. Martedì 27 giugno alle 18.30 si torna sull’arenile di piazza Brescia con il filosofo e teologo Vito Mancuso che parlerà del suo lavoro “l’Etica per giorni difficili”, guida sulla pratica quotidiana dell’agire morale. Al tramonto, 20.45, arenile di piazza Brescia, arriva il cantante Morgan, sospeso tra musica e racconto, con l’inseparabile pianoforte.

All’alba, la voce e le note di Amara: mercoledì 28 giugno alle 5.45 ancora in piazza Brescia dove la cantautrice presenta Il Respiro dell’Alba, concerto ed esperienza sensoriale sospesa tra la tradizione e letture di intimità poetica. Alle 20.45 segue Simone Cristicchi e il suo Concerto in miniatura. Ultimi due appuntamenti, giovedì 29 giugno alle 5.45, risveglio inconsueto con il biologo naturalista Daniel Lumera e i “28 respiri per cambiare vita”, pratica che affonda le radici in una cultura orientale millenaria. Alle 19 in piazza Brescia il poeta e musicista Andrew Faber con “Ti passo a perdere” , versi e racconti raffinati, chiude il festival alla prima edizione che guarda già al futuro quando potrà allargarsi a tutto il litorale jesolano.