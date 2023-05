Salta il treno dal Veneto per la manifestazione dei sindacati a Milano

Non arriva in orario il treno speciale pagato dai sindacati per partecipare alla manifestazione unitaria a Milano di Cgil, Cisl e Uil prevista per sabato 13 maggio. Due ore di attesa sui binari a Mestre, racconta il segretario Cgil Daniele Giordano, con ricadute di pesanti ritardi in tutte le stazioni venete, tra cui Padova dove il convoglio doveva fermarsi per far salire i manifestanti.

La partenza era fissata alle 5.25 ma il convoglio speciale è partito con 120 minuti di ritardo. "Da due ore siamo in stazione ad aspettare il treno speciale per la manifestazione di Milano", scrive sui social Giordano, “Un treno pagato dai lavoratori. Una vergogna inaudita. Non ci fermeranno".

Solo dopo due ore i manifestanti da Mestre sono saliti in treno, direzione Milano.