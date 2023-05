Auto esce di strada e finisce in un canale consortile. Uomo ferito salvato dai pompieri

Una frenata sull’asfalto bagnato e la sua auto che esce di strada e finisce in un profondo canale di scolo. È successo mercoledì mattina a Vigonovo dove un uomo è rimasto ferito.

L’incidente è avvenuto alle 10.30 in Viale Serenissima. L’allarme è stato dato da altri conducenti che hanno visto l’auto precipitare fuori strada e finire su un fianco nell’acqua. Per fortuna non si è cappottata completamente nell’acqua altrimenti il ferito difficilmente avrebbe avuto scampo.

I pompieri arrivati da Mira, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il guidatore rimasto ferito, che è stato assistito dai sanitari del Suem, messo in barella e trasportato in strada per essere trasferito in ambulanza in ospedale.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.