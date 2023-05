Perde il controllo dell’auto e si ribalta sul fianco lungo la Romea. Un ferito a Sant’Anna

Una manovra in velocità, la sterzata sull’asfalto bagnato e la perdita di controllo. Un’auto è finita fuori strada lungo la statale Roma.

L’incidente è avvenuto verso le 13 all’altezza di Sant’Anna. Gli altri automobilisti hanno visto l’auto uscire di strada e ribaltarsi sul fianco sinistro, con il conducente rimasto ferito.

Immediato l’allarme ai vigili del fuoco che sono arrivati da Chioggia.

I pompieri hanno messo in sicurezza l’auto, mentre la persona alla guida è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem e portata in pronto soccorso per ulteriori controlli. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.