Meningite in Veneto, Tonon: Vi spiego perché la prevenzione e il vaccino sono importanti

Nel periodo successivo al Covid, sono stati 8 i casi di meningite in Veneto, con un decesso. Il dottore Michele Tonon, direttore del dipertimento regionale per la Prevenzione spiega a Maria Ducoli come non ci sia da fare allarmismo ma solo autentica prevenzione. Di questo si è parlato alla tavola rotonda organizzata da Adnkronos al Terraglio sul tema delle buone pratiche in fatto di meningite in Veneto e Friuli. Tra queste, ovviamente, i vaccini. Se durante la pandemia l’attività vaccinale ha subito un rallentamento soprattutto per quanto riguarda l’immunizzazione contro il Meningococco e il Papilloma virtus (Hpv), i numeri sono buoni e la copertura vaccinale nei bambini ha toccato il 90 per cento, mentre negli adolescenti si aggira intorno all’86%. In fatto di prevenzione della meningite - che ad oggi ha una mortalità intorno al 20 per cento - il Veneto ottiene risultati migliori del Friuli, dove la copertura oscilla tra l’82 e l’86 per cento.

01:49