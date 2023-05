Giulia Schiff si è sposata: ha celebrato le nozze l’ex ministro della Difesa

L’aveva annunciato e l’ha fatto. Si è sposata in Italia e precisamente nel castello di Montagnana, nel Padovano, con rito ebraico (la religione del compagno Victor) Giulia Schiff l’ex allieva mirese dell’Accademia dell’Aereonautica di Pozzuoli ha ripetuto nel suo paese il matrimonio che aveva già fatto in Ucraina nei mesi scorsi.

A celebrare il suo matrimonio stavolta è stata l’ex ministro della difesa Elisabetta Trenta. Il rito matrimoniale è stato per l’occasione scelto con una cerimonia fuori dai clamori mediatici.

Un rito al quale hanno partecipato parenti, amici conoscenti e compagni di lotta in Ucraina. La 24enne ex allieva dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli, infatti, si era arruolata nel febbraio del 2022 nell’esercito ucraino, nella Legione internazionale una forza dell’Esercito di Kiev.

La Schiff come combattente volontaria nelle “Forze speciali della Legione internazionale in Ucraina” è stata l’unica donna del gruppo.

Una decisione quella di combattere in Ucraina, che per qualche tempo era stata seguita anche mediaticamente dalla trasmissione “Le Iene”. Con il nome di battaglia “Kida”, Giulia Schiff ha combattuto in diversi territori, tra cui Kharkiv e il Donbass, fronteggiando le truppe della Federazione Russa.

Da qualche mese, però, ha smesso di combattere.

Si è sposata con rito civile in Ucraina lo scorso febbraio con Victor, soldato di 29 anni israelo-ucraino. Anche se lei non sarà più in prima linea (dove ritornerà a combattere a breve Victor, ndr), Giulia ha deciso di proseguire il suo impegno a favore del popolo ucraino, raccogliendo beni a favore della popolazione che subisce gli effetti degli scontri fra gli eserciti.