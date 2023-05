Mafia ad Eraclea, in carcere l’ex vicesindaco Graziano Teso

Per Graziano Teso, ex vice sindaco di Eraclea, si sono aperte le porte del carcere. Deve scontare la pena definitiva a due anni e due mesi di reclusione che la Corte di Cassazione ha inflitto. Graziano Teso è stato trasferito al carcere di Santa Maria Maggiore.

Per la seconda volta nella sua vita, le forze di polizia sono entrate in casa all' alba svegliandolo di soprassalto.

Ed essendo il reato ostativo non è prevista alcuna sospensione. Quindi carcere.

Ora il suo avvocato Dimitri Girotto ha presentato istanza al Tribunale di Sorveglianza viste le gravi condizioni di salute ed è probabile che, trascorsi i tempi tecnici, torni a casa o possa essere affidati ai servizi sociali e pene alternative.