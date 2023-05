Il ministro Nordio a Dolo alla commemorazione del pm Pavone: "Un grande amico e grande collega"

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio a Dolo per la commemorazione della morte del pubblico ministero Francesco Saverio Pavone, morto a causa del Covid nel marzo 2020. Nordio ha ricordato un "grande collega e amico": "Partecipare è stata una grandissima emozione, è un momento di particolare intensità ricordare un mio collega e grande amico con cui abbiamo lavorato per anni per affermare la legalità e per combattere la delinquenza organizzata. La sua morte è stata una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa, ma il suo ricordo resterà indelebile nel Veneto, soprattutto perché fu lui a condurre dall'inizio alla fine la più grande indagine sulla criminalità organizzata" (Video Paolo Zaffaina / Agenzia Pòrcile)

02:00