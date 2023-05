Le “Riflessioni” di un alchimista della pittura: così Soccol illumina i palazzi del Canal Grande

Riaffiorano dall’acqua del Canal Grande e si parano davanti a noi, candide, magnetiche, evanescenti le facciate dei palazzi e delle chiese dipinte da Giovanni Soccol. Ci inducono a quelle “Riflessioni notturne”, dell’occhio e della mente che sono il titolo della bella mostra dell’artista veneziano aperta da venerdì 5 maggio (è visitabile fino al primo ottobre, curata da Chiara Squarcina) a Venezia, al piano terra del museo di Palazzo Fortuny, nel quadro della programmazione della Fondazione Musei Civici.

L’occhio dell’architetto

Da architetto oltre che da fine pittore, Soccol, dopo un attento ed elaborato studio, ha riprodotto queste facciate in una visione non prospettica, ma proiettata ortogonalmente sulla tela.

Un’infilata della mostra

Per non alterare così la geometria delle forme e dandoci negli spazi del Fortuny l’impressione/illusione di essere là, in barca, sull’acqua, a vederle sfilare davanti ai nostri occhi dal basso in alto. La sua figurazione – coerente con il suo lungo e articolato percorso pittorico – è insieme metafisica e simbolista, ma sempre con un’attenzione estrema alla riproduzione della realtà.

Giovanni Soccol è, per storia e vocazione, un alchimista della pittura, l’erede di una tradizione lagunare illustre della figurazione del secondo dopoguerra che va da Gennaro Favai a Guido Cadorin – di cui è stato insieme allievo e amico –, fatta di incessanti sperimentazioni cromatiche e di continue sovrapposizioni di piani e di velature.

La pittura timbrica

La sua pittura, timbrica più che tonale, dominata da una superba padronanza delle tecniche, ha indagato a lungo sulle infinite possibilità del nero, per farne elemento di contrapposizione luministica, fendendolo con quei tagli di luce – chiarissima o dorata – che insegue continuamente nei suoi dipinti.

Ma è il bianco il protagonista di questo nuovo ciclo pittorico dedicato alla sua città, che ha scelto, appunto, la fascinazione del Canal Grande e delle sue luminose architetture come nuovo terreno di sperimentazione. La Dogana de Mar, San Simeone Piccolo, San Sta, il Fondaco dei Turchi.

E, ancora, la Ca’ d’Oro, Ca’ Rezzonico, Ca’ Vendramin Calergi, San Marcuola, nella sua ammaliante incompletezza. Fino a Ca’ Venier dei Leoni, sede della Collezione Guggenheim, che diventa quasi una sua personale interpretazione di un “capriccio” veneziano, perché alla sommità della facciata elegantemente scarna del palazzo, compare un intrico surrealista che è un omaggio ai dipinti di Max Ernst, uno dei capisaldi della raccolta.

La sezione grafica

Completa e arricchisce la mostra anche un’indispensabile sezione grafica che ci introduce alla metodologia di lavoro di Soccol. Agli studi preparatori a carboncino, grafite e matita colorata che fissano l’idea e la forma dei teleri successivamente sviluppati. Da sempre la sua ricerca procede per cicli pittorici – tra i precedenti le Basiliche, le Battigie, le Cisterne, i Teatri, le Porte d’Acqua gli Isolati, le Petroliere, i Firmamenti e i Labirinti d’invenzione – in cui alla pittura si affianca l’architettura, ma anche l’interesse per la scenografia e una dimensione insieme esoterica e “teatrale”, che pervade i suoi dipinti.

Soccol è un uomo dai molti talenti, nascosti dietro la barba bianca che da tempo ne incornicia il viso. Grande affabulatore, architetto – laureato con Carlo Scarpa – e scenografo, oltre che pittore e a lungo docente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, succedendo a Mario Deluigi nella cattedra di Scenografia.

Il film evocativo

L’atmosfera affascinante e tenebrosa di uno dei film più evocativi dell’immagine autentica e non artefatta di Venezia – “A Venezia un dicembre rosso shocking” di Nicholas Roeg – proviene anche dalle scenografie “firmate” da Soccol.

E quegli squarci tenebrosi di città, quelle architetture accennate, emergenti dal buio che pervadono quel film, sembrano tratti direttamente dai suoi dipinti. Quelle architetture che ora ritroviamo anche in questa mostra, in una nitidezza visiva che non svela però il mistero che ancora adesso nascondono.

È una pittura della memoria quella di questo artista – tra gli ultimi grandi interpreti di una tradizione figurativa illustre legata all’immagine di Venezia – ma che non la fissa in una nostalgia passatista. Al contrario, ripropone sulla tela le sue architetture imponenti come testimonianze mute ma sempre presenti di un’identità ancora viva che non può essere tradita. Né mercificata.