Progetto "Vacanze sicure" a Chioggia: il video di presentazione

Progetto "Vacanze sicure": presentato nella mattinata di giovedì 4 maggio a Sottomarina il potenziamento estivo delle attività di emergenza-urgenza, e più in generale dei servizi sanitari per la popolazione e per i turisti, che a Chioggia e a Sottomarina sono ormai una tradizione consolidata

01:31