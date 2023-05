Persona investita sui binari tra San Donà e Quarto d’Altino, treni in tilt

La circolazione ferroviaria è bloccata dalle 7.20 di martedì 2 maggio per l’investimento di una persona tra le stazioni di San Donà e Quarto d’Altino.

Stando alle prime informazioni, il fatto è avvenuto nei pressi di Meolo. Sul posto è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, da parte dell’Autorità giudiziaria, per gli accertamenti necessari.

Ritardi che superano già l’ora per i treni ad Alta Velocità e per i Regionali, pieni di pendolari diretti al lavoro per la ripresa delle attività dopo il ponte del primo maggio. Problemi anche alla circolazione stradale, tra Meolo, Roncade e Quarto d’Altino, a causa di alcuni passaggi a livello rimasti chiusi per consentire gli accertamenti, con la formazione di lunghe code di auto.