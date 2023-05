Ecco “Pavè”, il festival dove la bicicletta diventa il vero motore del cambiamento

Per tre giorni, dal 5 al 7 maggio, il distretto M9 di Mestre ospita storie, incontri, economie legate alle due ruote. Ospite d’onore la Germania per capire come “demotorizzare” le nostre zone e vivere meglio

mitia chiarin