I consigli della campionessa. «Abbiate stima di voi stessi. Nello sport, e nella vita, è fondamentale»

Lo sport è da sempre una lezione di vita, per quanto riguarda la socializzazione e i rapporti che si instaurano, ma soprattutto per quanto riguarda la conoscenza di se stessi. Il mondo sportivo, come del resto la vita quotidiana, ci pone degli ostacoli più o meno grandi e difficoltosi: la forza sta nel come vengono affrontati.

Un mese fa abbiamo affrontato l’argomento di come uno sportivo trova la forza di superare le proprie difficoltà, come ad esempio gli infortuni - e non solo. Oggi però la mia attenzione si focalizzerà sul rispetto e la fiducia che poniamo in noi stessi.

Fiducia, attenti a non abusare del termine

È un tema che molto spesso viene sottovalutato, il termine fiducia viene usato troppo facilmente senza riflettere sul suo vero significato e su come questo possa diventare un punto di forza per ognuno di noi.

Sono stati molti gli studi in merito, i quali hanno evidenziato che avere una maggior autostima e fiducia in sé stessi porta a prestazioni, nella fattispecie sportive, più elevate.

Non basta semplicemente dirsi “ho fiducia in me stessa” per far sì che questo avvenga, perché avere stima di se stessi non è scontato, ma come in tutti i percorsi interiori ed esteriori, va lavorato e costruito: a mio avviso, lavorare su se stessi è la cosa più difficile, ma che a lungo andare porta a molte soddisfazioni.

Cerchiamo di chiarire

Cosa si intende per fiducia in sé stessi? Per prima cosa possiamo dire che è consapevolezza dei propri mezzi, ovvero delle proprie capacità, della conoscenza di come si sta, di dove si vuole arrivare conoscendo - anche - i propri limiti.

Avere fiducia in se stessi significa essere sempre più abili e resilienti, riuscendo a risollevarsi dopo un evento negativo senza accusare il colpo.

Un altro aspetto che avvalora, ma che a mio avviso non dovrebbe, la fiducia è l’apprezzamento che si riceve dalle compagne o dall’allenatore. Per dare fiducia nello sport, a mio avviso, non si può trattare l’atleta in maniera diversa in base al momento o allo scopo che va raggiunto: la fiducia è una di quelle cose che c’è o non c’è, una porta sempre aperta nella quale una persona entra solamente quando sa e si sente rispettata.

Vogliamo parlare di rispetto?

A questo proposito il rispetto è un’altra componente fondamentale in quanto, per me, è alla base di ogni rapporto sia esso professionale, come in questo caso, o affettivo.

Non sempre è facile e immediato capire se un atleta ha la fiducia della squadra, quindi come facciamo ad intuirlo? In presenza di questo atteggiamento mentale, un atleta ad esempio, ha meno paura di sbagliare e questo crea delle condizioni più favorevoli per eseguire in modo corretto quanto richiesto.

Non cerca di strafare, o stupire per meritare e conquistare la fiducia dell’allenatore o delle compagne. Credo che l’aspetto più importante sia l’attenzione e l’amore che riponiamo verso noi stessi perché tutto quello che ci circonda può essere solo in parte controllato.

Mi hanno sempre insegnato a “dare peso” e controllare tutto quello che è in mio potere fare e non disperdere energie per risolvere problemi al di fuori del mio controllo e della mia portata.

Il consiglio che mi sento di dare è quello di ascoltare il meno possibile il giudizio esterno, ma fare riferimento a quello personale, lavorando sul proprio io così da alzare l’autostima, qualità e fiducia dei propri mezzi: non permettete a nessuno di farvi sentire inadeguati.