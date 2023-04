Bebe Vio e la borsa rubata: Caro ladro per favore ridammi la mia tesi di laurea

Giovedì mattina un ladro ha rubato un borsone dall'auto della campionessa paralimpica, che aveva parcheggiato in strada sottocasa in viale Parioli a Roma. Nel borsone era contenuto un computer portatile contenente tutta la tesi di laurea di Bebe Bio, che a giorni dovrà laurearsi al Corso di Comunicazione e Relazioni Internazionali presso l’università americana John Cabot di Roma. Di qui l'appello su Instagram: "Caro ladro tienti tutto, ma fammi riavere la tesi di laurea e gli appunti". Per pura fortuna nel borsone non era contenuto nessuno degli strumenti medici e delle protesi che la campionessa è costretta a usare.

01:29