Servizi pubblici a rischio, l’allarme della Cgil: «Enti locali e sanità, in Veneto organici in caduta libera»

Il sindacato in presidio a Mestre: necessario un piano di assunzioni per scongiurare il collasso. La crisi si registra anche tra anagrafe, servizi sociali, Inps, personale per l’infanzia, ministeri, Inail e agenzie fiscali

Maria Ducoli