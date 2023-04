Sanità pubblica, Bernini (Cgil) a Mestre: "No tagli, ma piano straordinario per le assunzioni"

In un’ora, 90 firme raccolte davanti all’Ospedale dell’Angelo dalla Cgil per un piano straordinario di assunzioni nella sanità pubblica. A parlare è il segretario regionale Ivan Bernini “Si stanno ripresentando le politiche che speravamo fossero sparite con la pandemia, credevamo che avremmo imparato qualcosa, e invece sono in programma ulteriori tagli”.

Il problema riguarda tutta la funzione pubblica, con i comuni, ma anche INPS e Inail sempre più a corto di personale e, di conseguenza, con i servizi a rischio.

La raccolta firme è partita da Mestre e interesserà tutte le province venete per esprimere contrarietà alla manovra del Governo che per il 2024 riduce le risorse per finanziare la sanità e ripropone i vincoli alle assunzioni. “Se continuiamo così, la sanità pubblica collasserà”. Non è più l’ipotesi di un scenario distopico, quanto la realtà a cui si sta andando incontro. (Video Maria Ducoli)

