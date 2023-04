I carabinieri di Venezia recuperano una stele trafugata da una necropoli in Turchia

Una stele funeraria trafugata durante scavi archeologici clandestini presso l'antica città di Zeugma, in Turchia, è stata recuperata dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia (Tpc) di Venezia.

Conclusa questa parte di indagine, denominata "Sposa del deserto”, la stele è stata consegnata a Roma all'ambasciata di Turchia. L'operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Firenze. Alla consegna della stele hanno partecipato, tra gli altri, Yahya Coskun, vice direttore generale del Ministero della Cultura e del Turismo turco.

Si tratta di una stele in pietra calcarea, precisamente di un materiale noto come "Formazione Gaziantep” nella letteratura geologica, ampiamente utilizzato per statue e steli della necropoli di Zeugma in epoca romana. La stele, rettangolare, presenta una nicchia con sommità ad arco. Nella nicchia vi è il busto di una donna, raffigurata come una nobile sposa romana, che indossa un chitone e un velo drappeggiato (himation). La mano destra è appoggiata sul seno sinistro e tiene l'himation che le copre la testa.

La riconsegna della stele funeraria trafugata

Sotto il busto è impressa un'iscrizione funeraria in greco antico: "Satornila, la moglie che ama suo marito, addio!". Zeugma, dalla cui necropoli la stele è stata illecitamente scavata, fu fondata intorno all'anno 300 a.C. da Seleuco Nicatore, generale di Alessandro Magno, sulla riva destra dell'Eufrate, in un territorio che oggi fa parte della provincia di Gaziantep, in Turchia.

La stele era stata sequestrata dai Carabinieri di Venezia in provincia di Firenze nel marzo dell'anno scorso, a seguito di perquisizione domiciliare a carico di una persona già oggetto d'indagini. Questi l'aveva introdotta in Italia acquistandola precedentemente in Francia. Per tale bene, aveva chiesto all'Ufficio esportazione di Firenze, ovvero a un ufficio del Mic che si occupa della circolazione dei beni culturali, il rilascio di un “certificato d'ingresso temporaneo”, presentando l'opera come proveniente da contesti archeologici italiani.

Questo certificato ha una finalità commerciale, in quanto per 5 anni il bene importato non è soggetto alla disciplina nazionale di tutela: può essere ad esempio esportato all'estero, a prescindere da qualsiasi valutazione d'interesse culturale per la nazione.

Per questo gli Uffici Esportazione effettuano, sui beni oggetto della richiesta, gli accertamenti previsti per l'uscita definitiva dal territorio nazionale del bene culturale. L'uomo però non è stato in grado di presentare documenti che attestassero un possesso proprio, o altrui, del bene in un tempo antecedente al 1909 (anno dal quale inizia la tutela italiana per i beni archeologici), nonché documenti attestanti la liceità dell'originaria uscita della stele dall'Italia.

Di fronte a tali richieste, ha ritirato la domanda per il rilascio del certificato. Nelle indagini finalizzate alla ricostruzione della circolazione internazionale della stele è stata di fondamentale importanza la "Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti" in uso ai Carabinieri Tpc, nonché il coinvolgimento del Servizio di Cooperazione Internazionale di polizia. Nell'ambito della stessa indagine, sono state individuate anche 4 riproduzioni moderne di preziosi reperti archeologici, già in circolazione nel mercato internazionale come beni autentici.