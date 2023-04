L’Uomo Vitruviano di Leonardo da Venezia a Roma. Sarà assicurato per 800 milioni di euro

Un’assicurazione da 800 milioni di euro. Dopo la causa milionaria vinta contro la Ravensburger, il colosso mondiale dei puzzle, le Galleria dell’Accademia di Venezia esporranno l'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci a Roma, nella sede del Senato di palazzo Giustiniani. Il pubblico potrà ammirare l'opera dal 5 maggio all'11 giugno. Un capolavoro assicurato per 800 milioni di euro. A tanto ammonta la stima del preziosissimo disegno a penna e inchiostro. Un bozzetto di valore assoluto.

L'opera del genio italiano, finito di recente al centro di una querelle giudiziaria sui diritti di riproduzione, esce quindi dal Gabinetto dei disegni e delle stampe delle Gallerie dell'Accademia di Venezia per approdare nella Capitale.

L'Uomo Vitruviano, uno dei simboli dell'Umanesimo, arriverà a Roma in occasione delle celebrazioni per il 75esimo anniversario della prima seduta del Senato e dell'entrata in vigore della Costituzione.

Lo stesso Senato, si legge nel dispositivo che contiene la richiesta di attivazione della procedura per la concessione della garanzia di stato, "ottempera a tutte le richieste delle gallerie e si farà carico delle necessarie misure di sicurezza". Più che mai necessarie: da Venezia a Roma, si muove il disegno più famoso del mondo.