Venezia, a San Marco torna il bòcolo vivente. In 600 per la rosa animata davanti a Mara Venier

Una rosa per Venezia, per San Marco e per la tradizione. Un bòcolo vivente, quello che alle 12.30 ha preso forma in piazza San Marco, in occasione del patrono della città.

Niente ha potuto fermare la performance, nemmeno la pioggia scrosciante e il vento tutt’altro che primaverile.

Con gli ombrelli colorati anziché i cartoncini rossi e verdi, inizialmente previsti per formare il fiore, circa 600 persone hanno dato vita alla rosa simbolo dell’amore tra Maria e Tancredi, come narra Francis Hopkinson Smith sul finire dell’Ottocento.

La prima ad essere entusiasta è stata l’artista Elena Tagliapietra che ha commentato sottolineando come «tornare a far risplendere Venezia, a maggior ragione dopo la pandemia, non abbia prezzo».

La performance artistica collettiva “Una rosa per Venezia” aveva colorato per l’ultima volta la pizza nel 2014. «E da anni le persone hanno continuato a chiederci quando l’avremmo fatta di nuovo» aggiunge Tagliapietra.

La storia tra i due giovani è stata al centro del flash reading a cura dell’autore Alberto Toso Fei, in italiano, inglese e veneziano.

Il tutto mentre i volontari distribuivano i bocolo della croce rossa e tra loro anche Mara Venier che al bòcolo ha sempre detto di sentirsi attaccata. La presentatrice era a Palazzo Ducale per la consegna del Premio San Marco, assieme a Federica Pellegrini e Pino Donaggio, ma si è voluta regalare del tempo in piazza.

«Il messaggio che vogliamo lanciare al mondo è che Venezia ha sempre bisogno di raccontarsi, con le sue tradizioni. Questa è una maniera contemporanea per farlo» ha continuato Tagliapietra.

Così, anche sotto un cielo carico di acqua, il fiore umano è sbocciato, a simboleggiare che fiorire è sempre possibile, anche sotto la pioggia.